U selu Gornjane mlađi muškarac ubio je vanbračnu suprugu u porodičnoj kući, a potom izvršio samoubistvo
Stravičan zločin
STRAVIČAN ZLOČIN KOD BORA! Mladić ubio vanbračnu suprugu, pa presudio sebi: Policija zatekla DVORIŠTE PUNO KRVI i jeziv prizor!
Slušaj vest
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac ubio je danas vanbračnu suprugu u selu kod Bora, pa izvršio samoubistvo.
Stravičan zločin se prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa dogodio danas popodne u njihovoj porodičnoj kući u selu Gornjanu gde je policija nakon poziva članova porodice zatekla dvorište puno krvi i tela muškarca i devojke.
Prvi rezultati istrage ukazuju na ubistvo i samoubistvo, ali trenutno nema zvanične potvrde.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši