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Prema prvim, nezvaničnim informacijama, mlađi muškarac ubio je danas vanbračnu suprugu u selu kod Bora, pa izvršio samoubistvo. 

Stravičan zločin se prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa dogodio danas popodne u njihovoj porodičnoj kući u selu Gornjanu gde je policija nakon poziva članova porodice zatekla dvorište puno krvi i tela muškarca i devojke.

Prvi rezultati istrage ukazuju na ubistvo i samoubistvo, ali trenutno nema zvanične potvrde.

Kurir.rs/Telegraf

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