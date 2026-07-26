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Plač i zapomaganje oca nastradalog V. S. (29) koji je zverski presudio svojoj devojci M .P. (31) pa zatim i sebi, prolamaju se porodičnim imanjem na kome se dogodila nesreća, u selu Gornjane kod Bora.

U kući gde se odigrao krvavi pir trenutno vlada jeza i strah, dok komšije ne odvajaju oko od utučenog oca V. S. koji se ubio.

- Ovo je nezapamćena tragedija. Prijatelji su u kući, jer otac ne može da se smiri. Plaše se da ga ispuste iz vida kako ne bi naudio sebi. On vrišti i zapomaže, ponavljajući samo jedno - kako će roditeljima nesretne devojke da izađe na oči. Nismo odmah smeli da odemo tamo kada smo čuli šta se dogodilo jer je dvorište bilo svo u krvi - kažu komšije.

Foto: Drustvene Mreže

Otac je krenuo da zida jer ima dva sina pa je razmišljao da im ponešto otavi i stvori dok može. Ali nakon što mu je žena preminula pre dve godine, živeo je u nekom strahu.

Požalio se prijateljima da bi najradije napustio imanje jer misli da je mesto ukleto, budući da su svi ili umrli iz kuće ili nastradali.

- Sreli smo se pre dva dana u selu. I u priči tako, reč po reč, on mi kaže "Počeo sam da gradim nešto za ovu moju decu i nemam vremena, veruj mi da sve više u poslednje vreme razmišljam da nisam trebao da se upuštam u posao i krenem da gradim. Sve bih sada ostavio i krenuo glavom bez obzira sa sinovima". Mislim da je ovo imanje ukleto. Svi iz kuće su pomrli kao da se gasi - priča komšinica, drhtavim glasom, napominjući da je njegov otac predosećao neku nesreću.

U porodičnoj kući u kojoj se dogodio ovaj krvavi pir još uvek se nalaze predstavnici borske policije i forenzičari i prikupljaju dokaze koji će rasvetliti motiv ovog užasnog zločina.