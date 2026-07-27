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Četvoročlana porodica iz Srbije povređena je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Austriji, a kada je u njihov automobil udarilo drugo vozilo kojim je upravljao nadrogirani vozač.

Nesreća se dogodila oko 5.06 časova ujutru u smeru ka Nemačkoj. Državljanka Srbije (43) upravljala je automobilom sa švajcarskim registarskim oznakama i kretala se voznom trakom. U vozilu su se nalazili njen suprug i njihovo dvoje dece, uzrasta sedam i deset godina.

U isto vreme, nemački vozač sa još dva putnika približavao se preticajnom trakom. Prema dosadašnjim saznanjima, Nemac se kretao prevelikom brzinom. Tokom preticanja je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u voznu traku i udario u zadnji deo automobila porodice iz Srbije, saopštila je policija pokrajine Vorarlberg.

Prevrnuo im automobil na krov!

Od siline udara, automobil porodice odbačen je u preticajnu traku, zatim je udario u levi zid tunela, prevrnuo se i zaustavio na krovu u voznoj traci. Vozilo osumnjičenog za izazivanje nesreće ostalo je na preticajnoj traci.

Roditelji i njihovo dvoje dece uspeli su sami da izađu iz prevrnutog automobila. Oni, kao i vozač koji je izazvao nesreću, zadobili su povrede čiji stepen za sada nije preciziran i nakon ukazane prve pomoći prevezeni su u bolnice u Bregencu i Dornbirnu.

Alkotest kod vozačice prevrnutog automobila bio je negativan. Kod osumnjičenog vozača izmerena je koncentracija alkohola od 0,16 miligrama po litru izdahnutog vazduha. Dodatnim pregledom utvrđeno je i da nije bio sposoban za vožnju zbog prethodne upotrebe THC-a, zbog čega mu je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mesta.

Zbog spasavanja povređenih, uklanjanja vozila, raščišćavanja kolovoza i policijskog uviđaja, tunel Pfender bio je potpuno zatvoren za saobraćaj u oba smera od 5.06 do 7.30 časova.