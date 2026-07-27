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U beogradskom naselju Jakovo jutros je došlo do požara na porodičnoj kući, nakon što je muškarac, prema sopstvenim rečima, zapalio potkrovlje posle svađe sa suprugom.

Kako saznajemo, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, supružnici su se prethodno posvađali, a muškarac je ispričao da ga je iznervirala ženina tvrdnja da je ona sve izgradila.

U naletu besa, kako navodi, zapalio je potkrovlje porodične kuće.

Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci-spasioci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje. Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.