Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci-spasioci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje. Policija je obavila uviđaj.
porodična drama
UŽAS U JAKOVU: Posle žestoke svađe sa ženom zapalio potkrovlje kuće u naletu besa jer mu je izgovorila ove reči?!
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U beogradskom naselju Jakovo jutros je došlo do požara na porodičnoj kući, nakon što je muškarac, prema sopstvenim rečima, zapalio potkrovlje posle svađe sa suprugom.
Kako saznajemo, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, supružnici su se prethodno posvađali, a muškarac je ispričao da ga je iznervirala ženina tvrdnja da je ona sve izgradila.
U naletu besa, kako navodi, zapalio je potkrovlje porodične kuće.
Na lice mesta brzo su stigli vatrogasci-spasioci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo dalje širenje. Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti ovog događaja biće utvrđene daljom istragom.
Kurir.rs
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