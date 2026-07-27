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Odeljenje za nadzor Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražilo je danas od Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu na uvid spise predmeta protiv N.T. osumnjičenog da je 22. jula 2026. godine oko 3:30 časova izvršio krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja na štetu M.N. koja je tom prilikom zadobila teške telesne povrede.

U okviru zahteva Trećem OJT u Beogradu naloženo je i pisano izjašnjenje, pored ostalog, na okolnosti izostanka predloga za određivanje pritvora osumnjičenom, imajući u vidu da je uklanjao tragove sa lica mesta i onemogućio da nadležni organi obave uviđaj u skladu za zakonskim propisima.

Podsetimo, kako smo ranije preneli, neposredno pre nesreće vozač je, navodno, izvodio takozvani drift, a automobil se kretao brzinom od oko 200 kilometara na čas. Nakon što je izgubio kontrolu nad vozilom, udario je u banderu.

U nesreći je najteže prošla devojka koja se nalazila u automobilu. Prema nezvaničnim informacijama, zadobila je prelome ključnih kostiju i karlice, kao i pneumotoraks.

Mladić koji je bio u automobilu zadobio je lakše povrede, dok vozač, prema dostupnim informacijama, nije povređen.

Takođe, prema istim saznanjima, N.T. je sa ocem, koji je profesionalni trkač, sklonio automobil sa mesta nesreće i nije pozvao policiju, međutim, ubrzo je istina isplivala i istraga je u toku.

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