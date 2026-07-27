Slušaj vest

Stanare zgrade u Ulici Matije Huđi u Sremskoj Mitrovici juče oko četiri sata ujutru probudio je snažan udarac, kada je putnički automobil, prema rečima očevidaca, udario u metalne stubiće i ogradu na ulazu u zgradu.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o crnoj „škodi“ koja je, kako navode stanari, došla iz pravca kružnog toka i potom završila na stepeništu ispred ulaza u stambenu zgradu na broju 97.

1/5 Vidi galeriju Automobil se zakucao u ulaz zgrade u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir/D.Š.

- Probudio nas je jak prasak. Kada smo izašli, videli smo da su stubići počupani, a ograda oštećena – ispričali su stanari.

Kako kažu, vozač je nakon nezgode uspeo da pokrene automobil i udaljio se u pravcu prodavnice „Mačak“.

Vozilo je kasnije tokom dana uočeno na parkingu iza prodavnice, odakle ga je, prema rečima očevidaca, preuzela šlep-služba.

Prema saznanjima do kojih smo došli, u automobilu nije bilo povređenih, a u nezgodi je pričinjena materijalna šteta. Oštećeni su metalni stubići i deo zaštitne ograde ispred ulaza u zgradu, dok su vidljiva oštećenja nastala i na samom vozilu.

Stanari navode da ih je već ujutru upravnik zgrade obavestio da se javilo lice koje je navodno učestvovalo u nezgodi i izrazilo spremnost da snosi sve troškove sanacije oštećene ograde.

Šta je dovelo do izletanja automobila sa kolovoza za sada nije poznato, a okolnosti pod kojima je došlo do nezgode biće utvrđene.