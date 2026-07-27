U sudaru voza i putničkog automobila, sumnja se da ima nastradalih i povređenih. Na terenu su policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Hronika
HOROR KOD ODŽAKA! Voz naleteo na automobil na pružnom prelazu, strahuje se da ima mrtvih
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 9.20 časova na putu Lalić-Odžaci, kada je, prema prvim informacijama, voz naleteo na putnički automobil na pružnom prelazu.
Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju mesta događaja.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, strahuje se da u nesreći ima nastradalih i povređenih, ali njihov tačan broj, kao ni stepen povreda, za sada nisu zvanično potvrđeni.
Uzrok nesreće biće utvrđen nakon uviđaja, a saobraćaj na ovom delu puta je otežan.
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