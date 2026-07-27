Prema nezvaničnim informacijama, u stravičnoj nesreći na pružnom prelazu kod Lalića poginule su dve osobe, među kojima je i jedno dete.
Hronika
MAJKA I DETE POGINULI KOD ODŽAKA! Stravični detalji nesreće: Voz se zabio u auto, vukao ga 200 metara
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Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros na pružnom prelazu kod Lalića, kada je voz udario u putnički automobil, a prema nezvaničnim informacijama, rampa na pružnom prelazu u trenutku nesreće bila je spuštena, ali je vozač automobila navodno pokušao da je zaobiđe.
U tom trenutku naišao je voz, koji je silovito udario u vozilo i navodno ga vukao oko 200 metara duž pruge.
Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su poginule dve osobe, među kojima je i jedno dete.
Kako Telegraf piše, poginuli su majka i mali sin.
Na mestu tragedije nalaze se pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti nesreće.
Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.
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