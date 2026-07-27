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Stravična saobraćajna nesreća dogodila se jutros na pružnom prelazu kod Lalića, kada je voz udario u putnički automobil, a prema nezvaničnim informacijama, rampa na pružnom prelazu u trenutku nesreće bila je spuštena, ali je vozač automobila navodno pokušao da je zaobiđe.

U tom trenutku naišao je voz, koji je silovito udario u vozilo i navodno ga vukao oko 200 metara duž pruge.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći su poginule dve osobe, među kojima je i jedno dete.

Kako Telegraf piše, poginuli su majka i mali sin.

Na mestu tragedije nalaze se pripadnici policije, Hitne pomoći i drugih nadležnih službi, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti nesreće.