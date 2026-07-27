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Vozač škode (34) poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći kod Perleza, potvrđeno je Kuriru

- Saobraćajna nesreća prijavljena je oko 22.30 sati, a do nesreće je došlo na raskrsnici gde su se sudarli automobil marke "škoda" i kamion - potvrdili su Kuriru iz PU Zrenjanin.

Kako dodaje naš izvor, vozač škode stradao je na licu mesta, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladića, dok su njegov saputnik i vozač kamiona sa povredama prevezeni u Urgentni centar zrenjaninske bolnice.

Saobraćaj je bio obustavljen od 23 do 2.15 sati, a policija je obavila uviđaj.

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