Nesreća se dogodila oko 22.30 časova na raskrsnici kod Perleza. Kako je potvrđeno Kuriru iz PU Zrenjanin, vozač "škode" poginuo je na licu mesta.
PU Zrenjanin
MLADIĆ POGINUO U STRAVIČNOM SUDARU KOD PERLEZA: Kamion i "škoda" se sudarili na raskrsnici!
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- Saobraćajna nesreća prijavljena je oko 22.30 sati, a do nesreće je došlo na raskrsnici gde su se sudarli automobil marke "škoda" i kamion - potvrdili su Kuriru iz PU Zrenjanin.
Kako dodaje naš izvor, vozač škode stradao je na licu mesta, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladića, dok su njegov saputnik i vozač kamiona sa povredama prevezeni u Urgentni centar zrenjaninske bolnice.
Saobraćaj je bio obustavljen od 23 do 2.15 sati, a policija je obavila uviđaj.
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