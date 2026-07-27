PRVE SLIKE STRAVIČNE NESREĆE U ODŽACIMA: Automobil zdrobljen ispod voza, strahuje se da ima mrtvih i povređenih (foto)
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9.20 sati dogodila na putu Lalić-Odžaci, a u kojoj ima poginulih i povređenih osoba, učestvovali su automobil i voz.
Na fotografijama koje su objavljene na Instagram stranici novinara Mladena Mijatovića, vidi se da se udes dogodio na pružnom prelazu s rampom. Od siline udarca voza, automobil je ostao zaglavljen ispod lokomotive i maltene zdrobljen.
Na mesto nesreće odmah su upućene ekipe policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice, koje učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju mesta događaja.
Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, strahuje se da u nesreći ima nastradalih i povređenih, ali njihov tačan broj, kao ni stepen povreda, za sada nisu zvanično potvrđeni.
Uzrok nesreće biće utvrđen nakon uviđaja, a saobraćaj na ovom delu puta je otežan.