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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, i policijski službenici Policijske uprave u Zaječaru, u saradnji sa Upravom granične policije, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su državljane Moldavije i Rumunije C. A. (30) i B. V. (32), kao i državljanku
Moldavije M. A. (19), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje novca.

Oprema oduzeta od uhapšenih Foto: MUP RS

- Policija je, na Graničnom prelazu Vrška Čuka, prilikom kontrole automobila marke "mercedes", moldavskih registarskih oznaka, u kojem su se oni nalazili, u vozilu i kod osumnjičenih pronašla i zaplenila ukupno 61.650 britanskih funti za koje se sumnja da su falsifikovane, alat za falsifikovanje novčanica i 31 papir sa žigovima za falsifikovanje novca - saopšteno je iz MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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