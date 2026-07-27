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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su V. P. (64) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti.

1/5 Vidi galeriju Hapšenje zbog korupcije i finansijskog kriminala Foto: MUP RS

- Osumnjičena je, kao lice kojoj su bili povereni poslovi vođenja poslovnih knjiga u jednom privrednom društvu u Kragujevcu, u periodu od januara 2024. do novembra 2025. godine, u nameri da prikrije stvarna dugovanja kupaca prema tom privrednom društvu, i to dugovanje privrednog društva u vlasništvu njenog sina, u iznosu od 27.100.000 dinara, kao i dugovanja drugih kupaca u ukupnom iznosu od 9.099.000 dinara, vršila neistinita knjiženja u poslovnim knjigama i drugo, čime je pojedinim kupcima omogućila dalje preuzimanje robe bez izmirenja prethodnih obaveza - saopšteno je iz MUP.

Osumnjičena je, kako se dalje dodaje u saopštenju, kontinuirano prikazujući neistinitu sliku finansijskog poslovanja, onemogućila blagovremenu naplatu potraživanja oštećenog privrednog društva, čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist drugim preduzetničkim radnjama u ukupnom iznosu od 36.199.000 dinara, a na štetu privrednog društva iz Kragujevca.

00:24 Korupcija hapšenje Izvor: MUP RS

- Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, sprovedena u nadležno tužilaštvo. Krivična prijava biće podneta i protiv D. S. zbog sumnje da je izvršila krivično delo dostavljanje neistinitog podatka u postupku registracije i evidencije u Agenciji za privredne registre, Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre - navedeno je u policijskom saopštenju.