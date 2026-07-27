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Foto: Instagram/mmijatovic_official

Izvor upoznat sa slučajem kaže da će sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije biti utvrđene tokom istrage.

- Pružni prelaz je propisno obeležen i na njemu postoji rampa, ali će istraga utvrditi kako je tačno došlo do nesreće i pod kojim okolnostima je automobil dospeo na prugu u trenutku nailaska voza - rekao je sagovornik Kurira upoznat sa slučajem.

Prizori na mestu tragedije bili su izuzetno potresni. Automobil je od siline udara potpuno smrskan i uništen, a delovi vozila bili su rasuti pored pruge.

Foto: Instagram/mmijatovic_official

Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mesta, deo automobila je, nakon udara i verovatno nakon što ga je voz vukao oko 200 metara, ostao ispod voza.

- Majka i sin (3) bili su sami u automobilu. Nažalost, nije im bilo spasa - rekao je izvor.

Na mestu tragedije pripadnici policije obaili su uviđaj i utvrđuju se okolnosti teške nesreće. Nadležni prikupljaju sve dokaze kako bi utvrdili tačan uzrok ove teške nesreće.