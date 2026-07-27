Slušaj vest

Zaječarska policija je uhapsila meštanina koji se sumnjiči da je izvršio tešku krađu. Njemu su lisice na ruke stavljenje dan nakon što je napravio haos.

- U pitanju je Zaječarac S.O. (35). On je uhapšen jer sumnjamo da je u noći između 25.i 26. ovog meseca počinio tešku krađu. Naime, osumničeni je obio jedan kockarski aparat, odnosno slot aparat koji je postavljen u okolini grada blizu jedne benzinske pumpe. Zatim je iz slomljenog aparata ukrao novac, oko 80.000 dinara koliko je ukupno bilo unutra - saznajemo od nadležnih.

Kako nezvanično saznajemo, sve su snimile kamere pumpe.

Osumnjičenom je određen pritvor do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužilaštvu u Zaječaru.

Ne propustiteHronikaU GLUVO DOBA UKRAO SKUPOCENU POLJOPRIVRESNU MAŠINU PRED KUĆOM VLASNIKA Kada je pomislio da je pobegao, naleteo na policiju!
IMG_1401.jpg
HronikaPRESRETAO BAKE PO NOVOM SADU I KIDAO IM ZLATO S VRATA! Uhapšen mladić (27), dolijao posle 2 meseca!
hapsenje pariz cigara
HronikaPROVALIO U MAGACIN FIRME, UKRAO ALAT VREDAN VIŠE OD 200.000: Osumnjičeni (53) za tešku krađu priveden tužilaštvu u Subotici
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaSRBIN POKUŠAO FILMSKU PLJAČKU U CENTRU VERONE I SA VREDNIM PLENOM BEŽAO OD POLICIJE: Razbio izlog pa usledila potera, ekspresno ga stigla kazna!
policija-epa-epa.jpg