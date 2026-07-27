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Zaječarska policija je uhapsila meštanina koji se sumnjiči da je izvršio tešku krađu. Njemu su lisice na ruke stavljenje dan nakon što je napravio haos.

- U pitanju je Zaječarac S.O. (35). On je uhapšen jer sumnjamo da je u noći između 25.i 26. ovog meseca počinio tešku krađu. Naime, osumničeni je obio jedan kockarski aparat, odnosno slot aparat koji je postavljen u okolini grada blizu jedne benzinske pumpe. Zatim je iz slomljenog aparata ukrao novac, oko 80.000 dinara koliko je ukupno bilo unutra - saznajemo od nadležnih.

Kako nezvanično saznajemo, sve su snimile kamere pumpe.