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Selo Gornjane kod Bora zavijeno je u crno nakon stravičnog porodičnog zločina u kojem je, kako se sumnja, Vladimir S. (29) ubio svoju nevenčanu suprugu Maju P. (31), a potom izvršio samoubistvo. Kako Kurir saznaje, dve ubodne rane u grudi i glavu koje je nesrećna mlada žena zadobila bile su smrtonosne.

Imanje gde se desilo ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Više javno tužilaštvo u Zaječaru je saopštilo da je telo žene pronađeno u predsoblju porodične kuće u ležećem položaju na leđima, u lokvi krvi ispod glave i ramenog pojasa, dok je telo mladića pronađeno obešeno u dvorištu porodične kuće

Javni tužilac naložio je obdukciju oba tela kako bi bio utvrđen uzrok smrti. Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru navode da je uviđaj obavljen juče, a da se okolnosti ovog slučaja utvrđuju u daljem postupku.

Prema dosadašnjim saznanjima, krvavi pir dogodio se u porodičnoj kući Vladimira S. nešto pre 18 časova. Maja je, kako se sumnja, u jednom trenutku uspela da pozove člana porodice i kroz plač i vrisku kaže da je nevenčani suprug tuče.

Njeni najbliži odmah su krenuli ka kući, ali su, zajedno sa policijom, zatekli jeziv prizor. Dvorište je bilo puno krvi, Maja nije davala znake života, dok je telo Vladimira S. pronađeno obešeno.

Inače, kako meštani kažu za Kurir, kuća u kojoj se dogodio zločin pokrivena je video-nadzorom. Prema rečima meštana, Vladimirov brat je tokom radnog vremena, navodno, slučajno otvorio aplikaciju za kamere na mobilnom telefonu i u tom trenutku video deo jezivih scena koje su se odvijale u dvorištu.

Imanje gde se desilo ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Muk u selu

Dan nakon krvoprolića, oko kuće u kojoj se dogodio zločin vladao je muk. Komšije su potresene i još ne mogu da poveruju šta je zadesilo njihovo selo.

- Danas je ovde pusto. Svi samo prolaze i gledaju u kuću, a kuća puna ljudi, verovatno su se okupile obe porodice da zajedno tuguju. Strašno je šta se dogodilo - kaže jedan meštanin i dodaje:

- Vladimir je živeo tu sa svojom porodicom, a Maja je povremeno dolazila, bila je ceo vikend tu, niko ne može da veruje da je na kraju došlo do ovakve tragedije. Zavio je u crno i oca i brata - kaže naš sagovornik.

Drugi dodaje da su kamere bile postavljene svuda oko kuće.

- Koliko znamo, cela kuća je pod kamerama. Priča se po selu da je njegov brat sasvim slučajno na telefonu video šta se dešava. Kažu da je odmah došao i da je zatekao krv svuda po dvorištu, ko zna kakav je to šok bio - priča sagovornik Kurira.

Maja P. Foto: Drustvene Mreže

Meštani podsećaju i da je porodicu Vladimira S. pre dve godine pogodila velika tragedija, kada mu je majka preminula posle teške borbe sa bolešću, a takođe mu je i kako kažu, baka preminula.

- Neka zla sila se nadvila nad tom kućom, tragedija za tragedijom, a onda i ovo da se desi. Nije samo zavio u crno svoju kuću, nego i kuću te nesrećne devojke - zaključuje naš sagovornik.