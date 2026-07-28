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Dragoslav Miša Ognjanović, jedan od najpoznatijih srpskih advokata, ubijen je na današnji dan pre tačno osam godina. Tog 28. jula 2018., ubica ga je sačekao na kućnom pragu. Hice u njega ispalio je u trenutku dok je prilazio ulazu zgrade u kojoj je živeo sa suprugom, nekadašnjom misicom Sanjom Papić, i njihovom bebom koja tada nije imala ni godinu dana.

Najstariji od troje Mišine dece, sin Petar Ognjanović bio je pored oca u trenutku kada je ubica prišao i zapucao. Proveli su popodne u restoranu, i potom se oko 20 sati dovezli automobilom do zrage. Čim su izašli iz kola i krenuli ka ulazu, prišao im je još uvek neidentifikovani muškarac i pucao u advokata.

Mesto ubistva Foto: Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Ranjeni Ognjanović je pao na zemlju, pritrčao mu je sin i pokušao da mu pomogne, ali je ubica napravio samo nekoliko koraka, a potom zastao.

- Okrenuo se. Video je da je Miša i dalje živ. Vratio se i ispalio još pet hitaca u njega u trenutku dok ga je sin držao u naručju. Gledao je Petra u oči, sa pištoljem uperenim u njega, verovatno je oklevao da li da ispali hitac, a onda je spustio pištolj, okrenuo se i pobegao - otkriva izvor Kurira šta je utvrđeno tokom istrage.

U pucnjavi, Petar je bio lakše ranjen u ruku.

- Čuli smo da neko viče "tata, tata". Sišao sam i ugledao momka u sivoj majici koji je sav bio obliven krvlju, verovatno i svojom i očevom - ispričao je jedan očevidac.

Komšije su tada, neposredno posle zločina, ispričale i da su nekoliko sekundi posle pucnjave videle i muškarca obučenog u crno, sa kačketom iste boje, kako beži sa lica mesta.

Policija je odmah pokrenula akciju Vihor, blokirani su prilazi gradu, pretresani čak i autobusi ali ubica, kao ni nalogodavac, do danas nisu pronađeni.

Uzete su brojne izjave svedoka, pregledani sati i sati snimaka sa sigurnosnih kamera, čak je "češljana" i dokumentacija iz Ognjanovićeve kancelarije. Izjave su davali i njegovi prijatelji i bliski saradnici.

1/4 Vidi galeriju Udovica ubijenog advokata oglasila se na sedmu godišnjicu od zločina Foto: Prinstscreen Instagram

- Nekoliko bliskih prijatelja otkrilo je da im se pred smrt poverio da je primetio da ga neko prati. Nije znao o kome se radi, da li su policajci ili kriminalci. Bio je svestan da je u opasnosti - kaže naš sagovornik.

Međutim, istraga i dalje, osam godina posle zločina, tapka u mestu. Poslednji put, ovo ubistvo pomenuto je u martu ove godine u sudnici Specijalnog suda, kada je suspendovani načelnik Službe za specijalne istražne metode MUP Srbije Dejan Milenković, protiv kog se vodi postupak zbog sumnji na zloupotrebe u istom postupku u kom je okrivljena i Dijana Hrkalović, izneo tvrdnje u kojima je optužio Javnog tužioca za organizovani kriminal da je sabotirao istragu ubistva advokata.

Milenković je, podsetmo, izjavio pred sudom da ima saznanja i dokaze da je pokojni Strahinja Marković iz Resnika razgovarao sa tužiocem JTOK Milenkom Mandićem i da je bio spreman da prizna svoju i ulogu drugih u tom zločinu, ali da tužilac nije pristao da mu da povlašćeni status, posle čega je prema tvrdnjama Milenkovića, Marković ubijen.

- Ukrao je automobil koji je potom predao pripadnicima organizovane kriminalne grupe, a koji su oni iskoristili za ubistvo Ognjanovića - izneo je šokantne informacije u sudnici Milenković navodeći da je iskaz u kom je izrazio spremnost da postane zaštićeni svedok, pre nego što je ubijen, Marković dao pred tužiocem Mandićem, dvojicom njegovih kolega i dvojicom policijskih službenika.

Milenković, Strahinja Marković i Dragoslav Ognjanović Foto: Petar Aleksić, Marina Lopčić, Privatna arhiva

Milenković je inače, ove tvrdnje izneo za sudskom govornicom navodeći da o svemu tome postoji i službena beleška.

Interesantno je da je tužilac Mandić, koji inače zastupa optužnice protiv vračarskog klana, Dijane Hrkalović i Dejana Milenkovića ali i vodi predistragu o ubistvu Dragoslava Ognjanovića posle ovih optužbi izjavio da ovi navodi okrivljenog Milenkovića nisu tačni, ali i da je otkrivanje za sada "NN ubice Ognjanovića prioritet za tužilaštvo".

- Podsetiću da je poznati advokat ubijen na kućnom pragu 28.jula 2018., dakle pre skoro osam godina, i to na mestu gde postoje kamere, usred dana, pred svedocima i da je istraga "prioritet" već osam godina ali da u njoj nikakvog pomaka nema - objašnjava sagovornik Kurira.

Druga važna okolnost, prema njegovim rečima je i to da je Ognjanović pre nego što je ubijen ali i u vreme ubistva bio "na merama" koje je naložilo isto tužilaštvo koje vodi istragu.

Strahinja Marković, čije je ime pomenuto u sudnici, podsetimo, nestao je u junu 2020. i o njegovoj sudbini ništa se ne zna. Navodno, poslednji put je viđen ispred kuće Aleksandra Šarca, koji je nekoliko meseci kasnije, u oktobru 2020. ubijen u Tržnom centru Ušče. Roditelji nestalog Markovića više puta su za medije govorili da je kobnog dana parkirao automobil ispred kuće Šarca i da ga od tada niko više nije video. Sa Aleksandrom Šarcem, prema njihovim navodima, upoznao ga je Nikola Kačarević, suprug starlete Tamare Đurić kom se sudi kao pripadniku vračarskog klana.

Kao drugo ime koje se pred istim sudom pominjalo u kontekstu izvršenja ubistva poznatog srpskog advokata, bilo je ime Strahinje Stojanovića, koji je ubijen 13. septembra 2020. na Novom Beogradu u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil.

- Znam ulične priče, da ga je likvidrao Strahinja Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još, ako se ne varam, brat od pokojnog Velibora Dunjića - rekao je u sudnici bivši pripadnik klana Veljka Belivuka, koji je postao svedok saradnik, Srđan Lalić.

1/5 Vidi galeriju Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Marina Lopičić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

Dragoslav Miša Ognjanović, podsetimo, bio je jedan od najpoznatijih advokata krivičara u Srbiji, ali i šire. Tokom karijere, zastupao je klijente u medijski najpraćenijim postupcima u Srbiji, uključujući i odbranu bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića pred tribunalom u Hagu.

Advokatskim poslom bavio se duže od 30 godina.