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Njegove komšije kažu da je Vladimir završio studije i da je čak u jednoj fabrici u Boru bio proglašen za najboljeg inženjera.

Foto: Društvene Mreže

Motiv zbog kog je podigao ruku na partnerku se ne zna s obzirom na to da je tajnu Vladimir odneo u grob.

Podsetimo, do zločina je došlo juče u popodnevnim časovima, kako smo ranije pisali, Maja je za vikend došla kod Vladimira, da bi u nedelju došlo do velikog zločina koji je dve porodice zavio u crno.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru je saopštilo da je telo žene pronađeno u predsoblju porodične kuće u ležećem položaju na leđima, u lokvi krvi ispod glave i ramenog pojasa, dok je telo mladića pronađeno obešeno u dvorištu porodične kuće

Javni tužilac naložio je obdukciju oba tela kako bi bio utvrđen uzrok smrti. Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru navode da je uviđaj obavljen juče, a da se okolnosti ovog slučaja utvrđuju u daljem postupku.

Foto: Kurir

Inače, kako meštani kažu za Kurir, kuća u kojoj se dogodio zločin pokrivena je video-nadzorom. Prema rečima meštana, Vladimirov brat je tokom radnog vremena, navodno, slučajno otvorio aplikaciju za kamere na mobilnom telefonu i u tom trenutku video deo jezivih scena koje su se odvijale u dvorištu.