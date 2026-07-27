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Vladimir S. (29) iz okoline Bora na jeziv način oduzeo je život svojoj nevenčanoj supruzi Maji P. (31), a potom izvršio samoubistvo vešanjem na porodičnom imanju u selu Gornjane.

Njegove komšije kažu da je Vladimir završio studije i da je čak u jednoj fabrici u Boru bio proglašen za najboljeg inženjera.

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Foto: Društvene Mreže

Motiv zbog kog je podigao ruku na partnerku se ne zna s obzirom na to da je tajnu Vladimir odneo u grob.

Podsetimo, do zločina je došlo juče u popodnevnim časovima, kako smo ranije pisali, Maja je za vikend došla kod Vladimira, da bi u nedelju došlo do velikog zločina koji je dve porodice zavio u crno.

Više javno tužilaštvo u Zaječaru je saopštilo da je telo žene pronađeno u predsoblju porodične kuće u ležećem položaju na leđima, u lokvi krvi ispod glave i ramenog pojasa, dok je telo mladića pronađeno obešeno u dvorištu porodične kuće

 Javni tužilac naložio je obdukciju oba tela kako bi bio utvrđen uzrok smrti. Iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru navode da je uviđaj obavljen juče, a da se okolnosti ovog slučaja utvrđuju u daljem postupku.

Bor, ubistvo, Maja P.
Foto: Kurir

Inače, kako meštani kažu za Kurir, kuća u kojoj se dogodio zločin pokrivena je video-nadzorom. Prema rečima meštana, Vladimirov brat je tokom radnog vremena, navodno, slučajno otvorio aplikaciju za kamere na mobilnom telefonu i u tom trenutku video deo jezivih scena koje su se odvijale u dvorištu.

- Koliko znamo, cela kuća je pod kamerama. Priča se po selu da je njegov brat sasvim slučajno na telefonu video šta se dešava. Kažu da je odmah došao i da je zatekao krv svuda po dvorištu, ko zna kakav je to šok bio - priča sagovornik Kurira.

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