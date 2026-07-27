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Vikend za nama obeležio je stravičan zločin u selu Gornjane kod Bora, gde je, kako se sumnja, 29-godišnji V. S. brutalno pretukao, a potom usmrtio svoju nevenčanu suprugu (31), nakon čega je izvršio samoubistvo.

O tome kako stati na put femicidu, za emisiju "Crna hronika" koju vodi Slađana Nedeljković, koja se emituje na Kurir televiziji govorio je Ratomir Antonović - kriminolog.

Ubistvo je bilo izuzetno brutalno, a ono što ovaj slučaj posebno izdvaja jeste činjenica da je trenutak zločina zabeležen kamerom. Zahvaljujući tom snimku, javnost je mogla da vidi na koji je način izvršeno delo i koliko je ono bilo bez empatije i saosećanja prema žrtvi. Svaki zločin je, nažalost, priča za sebe, a znaci koji mogu da ukažu na potencijalno opasnu situaciju i prethode ovakvim tragedijama su uglavnom ljubomora i nepoverenje. Veliki problem kod pojedinih partnerskih odnosa jeste upravo nedostatak međusobnog poštovanja i poverenja, što u najtežim slučajevima može dovesti do ovakvih tragičnih ishoda - rekao je Antonović.

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Ratomir Antonović - kriminolog Foto: Kurir Televizija

Nasilje se mora prepoznati na vreme

Kriminolog je upozorio na važnost ranog prepoznavanja problema i ukazao na posledice koje mogu uslediti ukoliko se nasilje ignoriše.

- Nažalost, ovde govorimo o najgorem mogućem scenariju, ali se postavlja pitanje koliko žena svakodnevno trpi druge oblike nasilja - verbalno, psihičko ili fizičko - koji možda još nisu dobili ovakav epilog. Važno je prepoznati problem na vreme, jer određeni oblici nasilja mogu prerasti u mnogo ozbiljnije posledice - istakao je.

S obzirom na to da su ljubomora, posesivnost i pasivnost često među okidačima za nasilje, na pitanje kako se boriti protiv ovog problema, za Kurir televiziju, odgovorio je:

- Jedini put jeste kroz stroge mere sankcija i kontrolu koje bi imale odvraćajući efekat na potencijalne izvršioce. Potrebno je da svako ko pokuša ili pomisli da ugrozi život žene, kao i da je fizički ili verbalno zlostavlja, bude svestan ozbiljnosti posledica. Možemo govoriti o određenom napretku, pre svega u većem broju prijavljenih i procesuiranih slučajeva nasilja u porodici. I dalje postoji takozvana tamna brojka, odnosno broj neprijavljenih slučajeva koji nije mali, ali činjenica da se veći broj nasilnika privede pravdi predstavlja pomak.

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UBIO NEVENČANU SUPRUGU, PA PRESUDIO SEBI! Kriminolog za Kurir o detaljima zločina koji je zavio selo kod Bora u crno: "Ovo je dovelo do tragičnog ishoda" Izvor: Kurir televizija

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