Slušaj vest

Kilibardu u Crnoj Gori sumnjiče za teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i stvaranje kriminalne organizacije.

"Službenici Fast tima za ciljane potrage NCB Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, danas su uspešno realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica M.K. (39) iz Srbije u Crnu Goru. M.K., državljanin Crne Gore i član jedne visokorizične OKG, predat je crnogorskim organima za sprovođenje zakona na graničnom prelazu Dobrakovo, radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom", navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore i dodaje se:

"Za njim su bile raspisane tri međunarodne poternice zbog sumnje da je izvršio krivična dela:

- Stvaranje kriminalne organizacije

- Teško ubistvo

- Ubistvo u pokušaju

M.K. se sumnjiči za teško ubistvo Vasa Delibašića i za teško ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića, otmicu M.R., kao i za ubistvo u pokušaju na štetu M.N.

Osumnjičeni je u julu 2025. godine lociran i lišen slobode u Beogradu, u zajedničkoj aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, na osnovu međunarodne poternice raspisane od strane NCB Interpola Podgorica".

Ko je Marko Kilibarda?

Baranin Vaso Delibašić (45) ubijen je krajem juna 2018. godine u pucnjavi u Makedonskoj ulici u Baru. Preminuo je nedugo zatim u barskoj bolnici od posledica ranjavanja. Delibašić je zadobio više prostrelnih rana, lekari nisu mogli da ga spasu. Sumnja se da je Kilibarda bio jedan od direktnih izvršilaca tog ubistva.

On se sumnjiči i za učešće u likvidacijama Damira Hodžića i Adisa Spahića u oktobru 2020, za koja se terete i Veljko Belivuk i Marko Miljković. Veruje se da su Belivuk i Miljković zajedno sa "kavčanima", a po nalogu vođe klana Radoja Zvicera, zverski ubili "škaljarca" Hodžića i njegovog zeta frizera, koje su prethodno namamili da dođu u kuću u Spužu. Nakon jezivog zločina, uklonili su sve tragove, a čak su i menjali pločice u kući kako ne bi ostao nijedan dokaz da je do zločina došlo.

Adis Spahić, Mile Radulović i Damir Hodžić Foto: Printscreen, Printscreen/Facebook

Kilibarda se tereti i za otmicu Mileta Radulovića zvanog Kapetan, u to vreme visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana". Radulović je nestao krajem 2020. godine, a prema navodima iz istraga i optužnica, ubijen je, dok njegovo telo nikada nije pronađeno.

Radulović je godinama navodno bio deo ekipe sada pokojnog Baranina Alana Kožara, člana škaljarskog klana, ubijenog 23. jula 2020.godine u Grčkoj.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Krajem 2019. navodno je promenio dres i "zaigrao" za kavčane...

Prema operativnim podacima, Mile je zajedno sa S. L. iz Podgorice, odao lokaciju gde se kriju Alan Kožar i Damir Hadžić. Oni su posle toga ubijeni. I za Mileta Kapetana postoje saznanja da je ubijen u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja regiona. Iza njegove smrti navodno stoje Radoje Zvicer i njegova ekipa. Sudbina Radulovića Kapetana bila je zapečaćena onog momenta kada su ga u Crnoj Gori oteli kavčani predvođeni Veljkom Belivukom i Markom Miljkovićem i kada su pred njegovim očima ubili dvojicu Barana od kojih je jedan blizak škaljarskom klanu. Mučen, ponižavan, držali su ga u životu samo da bi namamili u zamku i pobili što više njegovih saradnika, dok su mu obećavali da će mu, ukoliko bude sarađivao, obezbediti život u Španiji pod drugim identitetom.

"Potezao pištolj na Velju"

"Potezao pištolj na Velju (Belivuka), morao sam da ga prospem", piše navodno u jednoj poruci kada je Marko Kilibarda objašnjavao Igoru Božoviću kako je ubio škaljarca Damira Hodžića.

U optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) detaljno je opisana uloga Kilibarde i Aleksandra Paunovića u tom zločinu, pišu Vijesti.

Kilibarda o dešavanjima iz sela Stanjevića Rupa u Spužu, obaveštava Božovića na dan ubistva, odnosno 14. oktobra 2020. godine o tome da je on lišio života Damira Hodžića, kao i to da je nakon toga lišen života i Adis Spahić.

Spahić i Hodžić Foto: Specijalno državno tužilaštvo CG

- Evo ga Mile... Mile je priznao da je finansirao sad sve za rat zbog (Alana) Kožara, ali hoće da sarađuje, sve, rekli smo mu ako ti Rale da reč, tako će ti biti, kaže da će sve da uradi, da vidimo šta dalje, ovaj će da namešta, u Bar hoće da ubiju Šelbijija i Parlova, Jankovići, Mićić, Muratović brat od Peruničića ga prate - navodi se u nekoliko njegovih poruka.

Božović ga pita odakle to zna, a ovaj mu odgovara da priča sa Miletom i da su već počeli da ga ispituju.

- Evo ga ispituju, daje kontakte, pa će onda dalje... Ono dvoje su poveli i drugog smo upucali - javlja Kilibarda nakon što je likvidiran i Spahić, koji nije imao kriminalni dosije.

- Evo priča sve, nego mu kucaju, sa svima je na vezi, Igor Vukotić se bio zabrinuo, evo i Ulama mu kuca, ne javljaju mu se ova dva Turčina, pa se zabrinuo - dodaje on.

- Sve im jem, piši mi šta još priča, kucam ovamo, puk’o... Kaži ti Sopranu (Belivuku) da si moj čovek, ispitaj ga za mene - poručuje Božović, pa insistira da saznaju ko je hteo da ga ubije i na kojoj lokaciji: “Ko me radio od njih i gde”.

- Kaže zna ko si, ali ne zna ko je tebe radio, još malo ga vode u bazu, a rekoše da ja i Vojvoda očistimo kuću - odgovara mu Kilibarda i potom govori Božoviću da se nada da je opravdao njegova očekivanja.

- Brate, ja sam ti vazda govorio da ne razmišljaš, spreman sam i odlučan na sve, samo što nisam imao s kim i sam znaš. A sa ovima bi bilo gde radio. A eto pitaj i njih rode.

Čišćenje tragova

Kilibarda potom prepričava i šta se zapravo desilo u kući, nakon što su u zamku namamljeni Hodžić i Kapetan.

- Kako sam ovoga upucao kad je Soprano (Belivuk) zavikao: ima pištolj, hvata se za pištolj, zato mi sad na nos izlazi čišćenje, žao mi što nismo uhvatili Kasapa (Hodžića) živog da ga kasapimo, a drugovi ga bili mrtvog.

Objašnjava da su prethodno seli sa “gostima”, kada su Soprano i Kratos (Marko Miljković) goloruki krenuli da ih hvataju.

Mile Kapetan i Marko Miljković Foto: Printscreen

- Bez ičega da ih hvataju, ja pištolj, Vojvoda hekler, Zemo i ovaj drugi su sa njima bili... I oni svi na po jednog i Kasap se uhvati dole za pištolj, Velja na njega, drži ga i viče ima pištolj, a ovaj se trza da ga potegne, ja ga odmah upucam sa tri u glavu i ove onda odmah umirismo... Tako je dogovor bio ako se neko uhvati za pištolj, a ture krenu odmah da se hvata...

U nastavku kriptovane komunikacije, navode iz Specijalnog tužilaštva, Kilibarda je istom sagovorniku poslao i dve slikovne poruke na kojima se vidi da je u dnevnoj sobi kuće u Spužu skinut laminat.

- Evo skoro sve očistili brate, digli čoveku laminat i krevet slomili i zapalili... Još pločice kiselinom da isprskam i očistim...

Iz SDT-a dalje navode da se iz kriptovanih komunikacija okrivljenog Stevana Kraljevića sa Kilibardom nedvosmisleno utvrđuje da su njih dvojica, Aleksandar Paunović i Darko Prelević, zakopali posmrtne ostatke na dve lokacije u selu Zagreda u Danilovgradu.

Tada su, piše, Kraljević i Kilibarda, počev od 18. oktobra 2020. godine, razmenili poruke.

- Kako smo se namučili oko onih Turaka sa kopanjem, ti si dva puta zamalo povratio... Navaljivao je Dalton jer se uplašio, rođaci su mu se pomamili pa je morao, a da nije bilo njega, ne bismo ih vadili, ha, ha, ha - prepričavaju oni zašto su morali dva puta da prenose leševe...

Veljko Belivuk i Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Onda ponavljaju kolika je "avetinja Dalton" kad je pristao da na svom placu ukopa leševe...

- I on je budala isto, zamisli kolika budala moraš da budeš da ih zakopaš na svom placu... ali kad su rođaci čuli, pomamili su se. Hteo je u septičku koja je već iskopana... Pa ja i jedan momak smo ih bacili prvo u septičku, ha, ha, ha, ha, pa je posle došao Hel (Nebojša Janković) sa Vojvodom, pa smo ih vadili iz septičke i kopali tamo rupu, ha, ha, ha, ha...

Tužilaštvo navodi da se uloge Kilibarde i Paunovića utvrđuju i iz njihove neposredne komunikacije od 18. novembra, gde se osvrću na dan ubistva, ali i na kasnije dane...