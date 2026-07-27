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Na Zlatiborskom putu danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj, prema prvim informacijama, nema teže povređenih lica.

Kako se može videti na snimku udes je bio žestok, delovi vozila rasuti su po putu.

Zbog udesa saobraćaj se na ovoj deonici odvija otežano, pa su formirane kolone i stvaraju se zastoji.

Nadležne službe su na terenu i rade na uklanjanju posledica nezgode i normalizaciji saobraćaja.

Kurir/192_rs

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