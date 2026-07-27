Hronika
OD SILINE UDARA KAMION SE PREVRNUO I OTKINUT MU TOČAK: U stravičnoj nesreći kod Perleza poginuo muškarac (34) - "škoda" prešla u suprotnu traku PRVA SLIKA
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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Perleza sinoć je život izgubio muškarac star 34 godine.
On je vozio "škodu", u kojoj je suvozač lakše povređen.
Takođe, vozač kamiona je zadobio povrede od kojih se trenutno oporavlja.
Prema nezvaničnim informacijama, vozač "škode" prešao je u suprotnu traku i udario u kamion, a od siline udara na kamionu je otkinut točak i prevrnut je na bok.
Sumnja se da je vozač "škode" bio pod dejstvom alkohola, ali ta informacija nije zvanično potvrđena, navodi se na Instagram stranici "192".
Ovako izgleda kamion Pošte nakon sinoćnje nezgode kod Perleza na putu Beograd-Zrenjanin.
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