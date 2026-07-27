ŠTA JE PRETHODILO ZLOČINU KOD BORA, NIKO NIJE SLUTIO KAKAV SE HOROR SPREMA! Isplivali mračni detalji veze ubice i ubijene Maje! Kobni odnos trajao GODINU DANA
U selu Gornjane kod Bora, u nedelju oko 18 sati, došlo je do ubistva kada je, kako prve informacije ukazuju, Vladimir S. u dvorištu porodične kuće nožem ubio partnerku Maju P. iz Bogovine, a potom u štali izvršio samoubistvo. Komšije ove porodice navode da su Maja i Vladimir bili u emotivnom odnosu oko godinu dana, te da ništa nije ukazivalo da bi do ovakvog zločina moglo da dođe.
Naime, Maja je neposredno pre smrti, u trenutku kada je trpela stravično nasilje, navodno uspela u panici da pozove člana svoje porodice.
Kroz plač, vrisku i jecaje saopštila je da je partner brutalno bije.
Prestrašeni rođaci obe porodice odmah su alarmirani i istog trenutka su pojurili ka njihovoj kući kako bi je spasili, ali je za nesrećnu devojku već bilo prekasno.
Navodno, Vladimir je po struci inženjer.
Brat slučajno upalio kamere?
Ono što je dodatno šokiralo javnost i meštane jesu detalji o samom trenutku zločina.
U vreme kada se odigravalo ubistvo, otac i brat osumnjičenog Vladimira nisu bili kod kuće. Otac je, prema rečima komšija, otišao za Bor kako bi kupio naftu, dok je brat radio u drugoj smeni.
Budući da je kuća bila pod video-nadzorom, kako tvrde mediji, brat je na poslu slučajno otvorio aplikaciju na svom telefonu i uživo gledao stravičan prizor kako Vladimir u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija Maju.
Dvorište natopljeno krvlju i jeziva scena na tavanu štale
Kada su zabrinuti rođaci i policija stigli na lice mesta, zatekli su stravične scene od kojih se ledi krv u žilama.
Celo dvorište i kuća bili su natopljeni krvlju. Komšije su navele da u prvom trenutku nisu smele ni da priđu imanju zbog velike količine krvi.
Majino telo je pronađeno u lokvi krvi.
Svađa je, navodno, počela još na koncertu
Meštani pričaju da su se Vladimir i Maja nekoliko dana pre tragedije posvađali tokom koncerta u Donjem Milanovcu.
– Priča se da ju je tamo ošamario. Da li je razlog bila ljubomora ili nešto drugo, niko ne zna. Ali svi misle da problemi nisu počeli tog dana u kući – kaže jedan od meštana.
Dodaje da je Vladimir važio za izuzetnog stručnjaka.
– Bio je proglašen za najboljeg inženjera u jednoj borskoj fabrici. Zato niko ne može da poveruje da je upravo on počinio ovakav zločin.
Kurir/Blic/Alo