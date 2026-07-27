Slušaj vest

U selu Gornjane kod Bora, u nedelju oko 18 sati, došlo je do ubistva kada je, kako prve informacije ukazuju, Vladimir S. u dvorištu porodične kuće nožem ubio partnerku Maju P. iz Bogovine, a potom u štali izvršio samoubistvo. Komšije ove porodice navode da su Maja i Vladimir bili u emotivnom odnosu oko godinu dana, te da ništa nije ukazivalo da bi do ovakvog zločina moglo da dođe.

Naime, Maja je neposredno pre smrti, u trenutku kada je trpela stravično nasilje, navodno uspela u panici da pozove člana svoje porodice.

Kroz plač, vrisku i jecaje saopštila je da je partner brutalno bije.

Prestrašeni rođaci obe porodice odmah su alarmirani i istog trenutka su pojurili ka njihovoj kući kako bi je spasili, ali je za nesrećnu devojku već bilo prekasno.

Foto: Drustvene Mreže

Brat slučajno upalio kamere?

Ono što je dodatno šokiralo javnost i meštane jesu detalji o samom trenutku zločina.

U vreme kada se odigravalo ubistvo, otac i brat osumnjičenog Vladimira nisu bili kod kuće. Otac je, prema rečima komšija, otišao za Bor kako bi kupio naftu, dok je brat radio u drugoj smeni.

Budući da je kuća bila pod video-nadzorom, kako tvrde mediji, brat je na poslu slučajno otvorio aplikaciju na svom telefonu i uživo gledao stravičan prizor kako Vladimir u dvorištu mučki tuče i na kraju ubija Maju.

Foto: Kurir

Dvorište natopljeno krvlju i jeziva scena na tavanu štale

Kada su zabrinuti rođaci i policija stigli na lice mesta, zatekli su stravične scene od kojih se ledi krv u žilama.

Celo dvorište i kuća bili su natopljeni krvlju. Komšije su navele da u prvom trenutku nisu smele ni da priđu imanju zbog velike količine krvi.

Majino telo je pronađeno u lokvi krvi.

Svađa je, navodno, počela još na koncertu

Meštani pričaju da su se Vladimir i Maja nekoliko dana pre tragedije posvađali tokom koncerta u Donjem Milanovcu.

– Priča se da ju je tamo ošamario. Da li je razlog bila ljubomora ili nešto drugo, niko ne zna. Ali svi misle da problemi nisu počeli tog dana u kući – kaže jedan od meštana.

Dodaje da je Vladimir važio za izuzetnog stručnjaka.