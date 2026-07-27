Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Džigolj kod Prrkuplja teško su povređeni muž i žena.

Oboje su u ranim četvrdesetim godinama.

Na automobil u kojem su bili naletelo je drugo vozilo, koje je prešlo u suprotnu traku.