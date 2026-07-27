U saobraćajnoj nezgodi kod Prrkuplja teško su povređeni muž i žena, a Hitna pomoć im je pružila pomoć i prebacila ih u bolnicu.
Hronika
PREŠAO U SUPROTNU TRAKU PA SE ZAKUCAO U AUTOMOBIL Teško povređen bračni par kod Prokuplja: Zadobili povrede glave i vrata
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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Džigolj kod Prrkuplja teško su povređeni muž i žena.
Oboje su u ranim četvrdesetim godinama.
Na automobil u kojem su bili naletelo je drugo vozilo, koje je prešlo u suprotnu traku.
Prema prvim informacijama obe povređene osobe imaju povrede glave i vrata i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Porkuplje koja je izašla na teren, ukazala im je pomoć i prebacila na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje, gde je u toku dijagnostika.
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