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U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Džigolj kod Prrkuplja teško su povređeni muž i žena.

Oboje su u ranim četvrdesetim godinama.

Na automobil u kojem su bili naletelo je drugo vozilo, koje je prešlo u suprotnu traku.

Prema prvim informacijama obe povređene osobe imaju povrede glave i vrata i ekipa Hitne pomoći Doma zdravlja Porkuplje koja je izašla na teren, ukazala im je pomoć i prebacila na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje, gde je u toku dijagnostika.

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