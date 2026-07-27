Slušaj vest

Od smrti Željka Ražnatovića Arkana prošlo je 26 godina, ali iako je ubijen u januaru 2000. u hotelu "Interkontinental", priče o njegovom bogatstvu su ga nadživele i prepričavaju se i danas.

Posle rata, Ražnatović se bacio u politiku, pa je tako osnovana Stranka srpskog jedinstva, a neki biznismeni su "zamoljeni" da daju donaciju "za našu stvar", ovog puta ne municiju, nego plakate.

Skupe kolekcije umetnina, satova i nakita

Ljudi koji su sarađivali sa njim kažu da je iza sebe ostavio impozantnu kolekciju slika, više od 80 remek-dela, među kojima su bili i neki od najozbiljnijih srpskih autora, kao što su Paja Jovanović, Petar Lubarda, Sava Šumanović, ali i jedno delo poznatog španskog slikara Fransiska Goje.

Arkan je takođe važio za velikog kolekcionara skupocenih satova i ljubitelja nakita, pogotovo dragog kamenja. Zbirka firmiranih satova brojala je oko 20 komada, a onaj koji je nosio na ruci kada je ubijen vredeo je, kataloški, više od 150.000 tadašnjih nemačkih maraka. U pitanju je bio model sa brilijantima.

Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/STRINGER, REUTERS Ivan Milutinovic, EPA/Miloš Vukadinović

Ražnatović je imao toliko umetničkih dela, nakita, satova i dragog kamenja, da je, posle početka napada NATO na tadašnju SR Jugoslaviju, kolekcija slika morala da bude razmeštena na nekoliko različitih lokacija.

U trenutku smrti, Ražnatović je direktno ili indirektno bio vlasnik nekoliko legalnih firmi, od kojih su se neke bavile obezbeđenjem. To su "Vizantin trejd" Beograd, "Ari" Beograd, "SDG" DOO Beograd, Fond "Treće dete" iz Beograda, kao i Zadruga "Delije" u Beogradu. On je bio vlasnik vile u Ljutice Bogdana, vlasnik poslastičarnice "Ari" preko puta stadiona Crvene zvezde iz koje je vodio poslove.

Fudbal i tajni sefovi

Vrlo bitna stavka u prihodima Ražnatovića bio je fudbal u koji je ušao slučajno. Postao je vlasnik Fudbalskog kluba Obilić koji je u jednom trenutku čak postao prvak države pod rukovodstvom Arkana. To mu je omogućilo da uđe u još jedan unosan, ali vrlo rizičan posao, preprodaje fudbalera, što mu je donosilo milione tadašnjim nemačkih maraka.

arkan-poslednja.jpg
Slika napravljena neposredno pred ubistvo Foto: Puls Asfalta

Navodno je jedan od motiva njegovog ubistva bio upravo sukob sa Zoranom Uskokovićem Skoletom oko prodaje jednog fudbalera, jer je navodno Ražnatović prisvojio za sebe skoro sav novac, a Uskoković nije bio zadovoljan podelom plena.

skole1.jpg
Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva

Po rečima svedoka upućenih u poslovanje Arkana, on je dosta radio sa gotovinom, a u sefu u prostorijama FK Obilić uvek je imao milione nemačkih maraka u gotovini. U svakom trenutku on je u tom sefu, kako navode pouzdani izvori, imao više od 10 miliona nemačkih maraka u gotovini i taj novac nije dirao.

Drugi sef, u kome su bili satovi i nakit, nalazio se u vili u Ljutice Bogdana.

WhatsApp Image 2026-07-14 at 20.50.11 (2).jpeg
Vila u Ljutice Bogdana Foto: Damir Dervišagić

Postojao je i treći sef, koji je Ražnatović iznajmio u tadašnjoj "Komercijalnoj banci". Oni su komisijski otvoreni 2014. godine. Iako su očekivanja javnosti bila velika, u njima nije pronađeno ništa, ni novac, ni dragocenosti. Ali, prema nekim rečima, tu je bilo nešto što je Ražnatoviću bilo važno koliko i novac, slike ili satovi.

Tu su navodno bila dokumenta koje je Arkan smatrao bitnim, a vezana su za njegove poslove. Tajnu o tom trećem sefu, odneo je u grob.

Kurir.rs/Mondo/Nova

Ne propustiteHronikaDVE EPOHE I DVE SLIKE ŽENA PODZEMLJA: Od Arkana i Kneleta do Belivuka i Zvicera - Kako su se promenile žene najopasnijih kriminalaca od 90-ih do danas
Svetlana Ceca Ražnatović ,Goca Božinovska ,Saša Krajnc Vasilisa Nurković Bojana Belivuk
Hronika"POTPUNA ISTINA O UBISTVU ARKANA ĆE SE UTVRDITI SAMO U OVOM SLUČAJU" Advokat otkrio šta će se dogoditi ukoliko osuđeni za likvidaciju bude izručen Srbiji
54545458.jpg
HronikaCECA GA PLJUNULA U LICE, ON TVRDIO DA NIJE UBIO ARKANA I POBEGAO PRE PRESUDE: Dobrosav Gavrić već 15 godina vodi pravnu bitku, živ neće u Srbiju!
zeljko-raznatovic-arkan.jpg
Hronika"UPERILI PIŠTOLJ, NAREDILI MU DA SE SKINE GO I DA SE TAKO VRATI NAZAD!" Spasić izneo detalje navodne Arkanove tajne misije: 15 dana je proveo na krovu
Sapasic.jpg