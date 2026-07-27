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Od smrti Željka Ražnatovića Arkana prošlo je 26 godina, ali iako je ubijen u januaru 2000. u hotelu "Interkontinental", priče o njegovom bogatstvu su ga nadživele i prepričavaju se i danas.

Posle rata, Ražnatović se bacio u politiku, pa je tako osnovana Stranka srpskog jedinstva, a neki biznismeni su "zamoljeni" da daju donaciju "za našu stvar", ovog puta ne municiju, nego plakate.

Skupe kolekcije umetnina, satova i nakita

Ljudi koji su sarađivali sa njim kažu da je iza sebe ostavio impozantnu kolekciju slika, više od 80 remek-dela, među kojima su bili i neki od najozbiljnijih srpskih autora, kao što su Paja Jovanović, Petar Lubarda, Sava Šumanović, ali i jedno delo poznatog španskog slikara Fransiska Goje.

Arkan je takođe važio za velikog kolekcionara skupocenih satova i ljubitelja nakita, pogotovo dragog kamenja. Zbirka firmiranih satova brojala je oko 20 komada, a onaj koji je nosio na ruci kada je ubijen vredeo je, kataloški, više od 150.000 tadašnjih nemačkih maraka. U pitanju je bio model sa brilijantima.

1/10 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA/STRINGER, REUTERS Ivan Milutinovic, EPA/Miloš Vukadinović

Ražnatović je imao toliko umetničkih dela, nakita, satova i dragog kamenja, da je, posle početka napada NATO na tadašnju SR Jugoslaviju, kolekcija slika morala da bude razmeštena na nekoliko različitih lokacija.

U trenutku smrti, Ražnatović je direktno ili indirektno bio vlasnik nekoliko legalnih firmi, od kojih su se neke bavile obezbeđenjem. To su "Vizantin trejd" Beograd, "Ari" Beograd, "SDG" DOO Beograd, Fond "Treće dete" iz Beograda, kao i Zadruga "Delije" u Beogradu. On je bio vlasnik vile u Ljutice Bogdana, vlasnik poslastičarnice "Ari" preko puta stadiona Crvene zvezde iz koje je vodio poslove.

Fudbal i tajni sefovi

Vrlo bitna stavka u prihodima Ražnatovića bio je fudbal u koji je ušao slučajno. Postao je vlasnik Fudbalskog kluba Obilić koji je u jednom trenutku čak postao prvak države pod rukovodstvom Arkana. To mu je omogućilo da uđe u još jedan unosan, ali vrlo rizičan posao, preprodaje fudbalera, što mu je donosilo milione tadašnjim nemačkih maraka.

Slika napravljena neposredno pred ubistvo Foto: Puls Asfalta

Navodno je jedan od motiva njegovog ubistva bio upravo sukob sa Zoranom Uskokovićem Skoletom oko prodaje jednog fudbalera, jer je navodno Ražnatović prisvojio za sebe skoro sav novac, a Uskoković nije bio zadovoljan podelom plena.

Zoran Uskoković Skole Foto: Privatna Arhiva

Po rečima svedoka upućenih u poslovanje Arkana, on je dosta radio sa gotovinom, a u sefu u prostorijama FK Obilić uvek je imao milione nemačkih maraka u gotovini. U svakom trenutku on je u tom sefu, kako navode pouzdani izvori, imao više od 10 miliona nemačkih maraka u gotovini i taj novac nije dirao.

Drugi sef, u kome su bili satovi i nakit, nalazio se u vili u Ljutice Bogdana.

Vila u Ljutice Bogdana Foto: Damir Dervišagić

Postojao je i treći sef, koji je Ražnatović iznajmio u tadašnjoj "Komercijalnoj banci". Oni su komisijski otvoreni 2014. godine. Iako su očekivanja javnosti bila velika, u njima nije pronađeno ništa, ni novac, ni dragocenosti. Ali, prema nekim rečima, tu je bilo nešto što je Ražnatoviću bilo važno koliko i novac, slike ili satovi.