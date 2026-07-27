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Večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće na uglu Rumenačke i Ulice Jaše Tomić, u Novom Sadu. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" na automobilima je totalna šteta!

Dodaje se da su učestvovala dva automobila, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će biti utvrđene sve informacije. 

Kurir.rs

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