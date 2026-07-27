U teškoj saobraćajnoj nesreći na raskrsnici Rumenačke i Ulice Jaše Tomić u Novom Sadu učestvovala su dva automobila na kojima je pričinjena totalna šteta
Sudar
JEZIV UDES U NOVOM SADU! Sudarila se dva automobila u blizini centra grada, od siline udara vozila POTPUNO UNIŠTENA! (FOTO)
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Večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće na uglu Rumenačke i Ulice Jaše Tomić, u Novom Sadu.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" na automobilima je totalna šteta!
Dodaje se da su učestvovala dva automobila, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će biti utvrđene sve informacije.
Kurir.rs
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