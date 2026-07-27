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Državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću u akciji crnogorske policije, koja je za njim tragala zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan, rečeno je Vijestima iz više izvora iz Uprave policije Crne Gore.

Prema istim informacijama, Tanaskovski je slobode lišen u štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan, a osim njemu, policajci su lisice na ruke stavili i Nikšićaninu N. Markoviću, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju.

Devetnaestogodišnji Tanaskovski je, kako se sumnja, 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu Hotela Maestral u Budvi, pokušao da ubije visokopozicioniranog člana škaljarske ćelije Balkanskog narko kartela - Budvanina Marka Ljubišu.

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Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

Iz Uprave policije saopštili su da su službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" uz asistenciju Sektora za borbu protiv kriminala realizovali ciljanu, preciznu i koordinisanu operaciju:

"Kojom je lociran i po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, lišen slobode A.T. (19), državljanin Severne Makedonije, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za ubistvo u pokušaju člana suprotstavljene kriminalne grupe".

Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu Foto: Kurir, Screenshot

"Takođe, službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode N.M. (34) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela, na način što je, kako se sumnja, pružanjem pomoći i stvaranjem uslova omogućio da A.T. izbegne otkrivanje i lišenje slobode", saopštili su iz UP.

Tanaskovski, državljanin Severne Makedonije za kojim je raspisana poternica
Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

Navode da su njihovi službenici, preduzimajući aktivnosti na lociranju izvršilaca najtežih krivičnih dela i članova organizovanih kriminalnih grupa, locirali Tanaskovskog u jednom iznajmljenom objektu na području prigradskog naselja u Nikšiću, gdje je lišen slobode.

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Današnje hapšenje Tanaskovskog Foto: Uprava policije Crne Gore
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Foto: Uprava policije Crne Gore

"Za A.T. je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela 'Maestral' u Budvi, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu M.Lj. (56), člana suprotstavljene kriminalne grupe, na način što je, kako se sumnja, upotrebom vatrenog oružja ispalio dva projektila u njegovom pravcu, kojom prilikom je M.Lj. zadobio telesne povrede u predelu glave. Osumnjičenom se na teret stavljaju i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave. Kako se sumnja, A.T. je tokom planiranja i pripremnih radnji, radi infiltracije i sprovođenja kriminalnih aktivnosti, koristio falsifikovanu ispravu - ličnu kartu na ime J.G, državljanina Republike Srbije, na osnovu koje je boravio u jednom hotelskom objektu u svojstvu gosta", kazali su iz UP.

Kurir.rs/Vijesti

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