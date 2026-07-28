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Intenzivnim operativnim radom i brzom, koordinisanom akcijom pripadnika Policijske uprave u Novom Sadu, Odeljenja kriminalističke policije (OKP) - Grupe za krvne delikte, rano jutros uhapšen je M. L. (26) iz Novog Sada.

On se sumnjiči da je 1. jula ove godine na Bulevaru oslobođenja pokušao da ubije sugrađanina F. J. (24).

Drama koja je započela pre nepunih mesec dana dobila je epilog kada su inspektori za krvne delikte locirali osumnjičenog, za kojim je bila raspisana lokalna potraga. On je pronađen jutros oko 7 časova u prizemnom stanu u Ulici đakona Avakuma.

Policajci su upali u objekat na osnovu naredbe Višeg suda u Novom Sadu i lišili ga slobode. Prilikom pretresa stana nisu pronađeni predmeti krivičnog dela, a osumnjičenom je odmah određeno zadržavanje do 48 sati.

Sačekuša ispred roštiljnice

Napad se odigrao 1. jula oko 15.45 časova u Novom Sadu. M. L. je, kako se sumnja, postavio zasedu ispred roštiljnice "Kod Jefte" na Bulevaru oslobođenja.

Kada se oštećeni F. J. pojavio, M. L. je iz pištolja nepoznate marke ispalio hitac koji je mladića pogodio direktno u desnu natkolenicu.

Ranjen seo u auto i tražio pomoć

Ranjeni F. J. je nakon pucnjave uspeo da sedne u sivi "reno lagunu". Pregledom nadzornih kamera utvrđeno je da je povređeni mladić vozio iz Ulice dr Ivana Ribara, prešao preko razdelnog ostrva, prošao raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, da bi se na kraju zaustavio ispred lokala.

Tada je izašao iz automobila, seo na klupu i od prolaznika zatražio pomoć, vičući da je ranjen.

Policijska patrola je odmah stigla na lice mesta, a ekipa Hitne pomoći prevezla je ranjenog mladića u Klinički centar Vojvodine, gde je zadržan na lečenju zbog prostrelne rane.

Akcija je izvedena pod nadzorom Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. M. L. se tereti za krivično delo ubistvo u pokušaju u sticanju sa nedozvoljenim oružjem, a operativci nastavljaju dalji rad na ovom slučaju.