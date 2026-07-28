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Tragedija kod Odžaka, u kojoj su poginule 27-godišnja žena i njeno trogodišnje dete nakon sudara automobila i putničkog voza, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti u saobraćaju, naročito na pružnim prelazima. Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, novinar crne hronike Mladen Mijatović izneo je prve nezvanične informacije iz istrage i naglasio da će konačne odgovore dati nadležno tužilaštvo i saobraćajna policija.

Mijatović je na početku izrazio saučešće porodici stradalih i istakao da je prizor na mestu nesreće bio potresan.

- Jeziva scena na licu mesta. Vaša reporterka je u uključenju detaljno prenela šta se dogodilo, ali kao ozbiljan medij ostavljamo nadležnim organima da do kraja rasvetle ovu situaciju i utvrde šta se tačno dogodilo - rekao je on.

02:58 NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD ODŽAKA! Polubranici navodno bili spušteni: "Voz apsolutno nije mogao da se zaustavi. Auto je bio POTPUNO UNIŠTEN" Izvor: Kurir televizija

Postoje indicije da su polubranici bili spušteni

Prema prvim nezvaničnim rezultatima istrage, kako je naveo, postoje indicije da su u trenutku nesreće polubranici na pružnom prelazu bili spušteni.

- Prvi nezvanični rezultati istrage ukazuju da su polubranici bili spušteni. Dakle, vozač automobila, 27-godišnja žena, nije ispoštovala zakon i pokušala je da pređe preko železničke pruge u trenutku kada su polubranici bili spušteni. To je apsolutno nezakonito i nedopustivo - rekao je Mijatović.

Foto: Instagram/mmijatovic_official

On je objasnio da je u trenutku kada se automobil našao na šinama naišao putnički voz, a mašinovođa, uprkos pokušaju kočenja, nije mogao da izbegne sudar.

- Voz, ta grdosija, apsolutno nije mogao da se zaustavi. Nakon stravičnog sudara, 27-godišnja žena koja je upravljala automobilom i njeno trogodišnje dete, koje je bilo putnik u vozilu, stradali su na licu mesta - rekao je on.

Na mesto nesreće odmah su stigle sve hitne službe – saobraćajna policija, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci.

- Automobil je bio potpuno uništen. Vatrogasci i spasioci morali su da iseku vozilo kako bi došli do tela nastradalih. U prvom trenutku nije se ni videlo da se u automobilu nalazilo dete, jer je vozilo bilo potpuno smrskano - naveo je Mijatović.

Foto: Instagram/mmijatovic_official

Dodao je da se po nalogu nadležnog tužilaštva i dalje preduzimaju sve istražne radnje kako bi se utvrdilo da li je, osim nepoštovanja signalizacije, postojao još neki faktor koji je doveo do tragedije.