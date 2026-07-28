NOVI DETALJI TRAGEDIJE KOD ODŽAKA! Sumnja se da je ovo uzrok nesreće - "Nije se ni videlo da je dete unutra jer je vozilo bilo POTPUNO SMRSKANO"
Tragedija kod Odžaka, u kojoj su poginule 27-godišnja žena i njeno trogodišnje dete nakon sudara automobila i putničkog voza, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti u saobraćaju, naročito na pružnim prelazima. Gostujući u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji, novinar crne hronike Mladen Mijatović izneo je prve nezvanične informacije iz istrage i naglasio da će konačne odgovore dati nadležno tužilaštvo i saobraćajna policija.
Mijatović je na početku izrazio saučešće porodici stradalih i istakao da je prizor na mestu nesreće bio potresan.
- Jeziva scena na licu mesta. Vaša reporterka je u uključenju detaljno prenela šta se dogodilo, ali kao ozbiljan medij ostavljamo nadležnim organima da do kraja rasvetle ovu situaciju i utvrde šta se tačno dogodilo - rekao je on.
Postoje indicije da su polubranici bili spušteni
Prema prvim nezvaničnim rezultatima istrage, kako je naveo, postoje indicije da su u trenutku nesreće polubranici na pružnom prelazu bili spušteni.
- Prvi nezvanični rezultati istrage ukazuju da su polubranici bili spušteni. Dakle, vozač automobila, 27-godišnja žena, nije ispoštovala zakon i pokušala je da pređe preko železničke pruge u trenutku kada su polubranici bili spušteni. To je apsolutno nezakonito i nedopustivo - rekao je Mijatović.
On je objasnio da je u trenutku kada se automobil našao na šinama naišao putnički voz, a mašinovođa, uprkos pokušaju kočenja, nije mogao da izbegne sudar.
- Voz, ta grdosija, apsolutno nije mogao da se zaustavi. Nakon stravičnog sudara, 27-godišnja žena koja je upravljala automobilom i njeno trogodišnje dete, koje je bilo putnik u vozilu, stradali su na licu mesta - rekao je on.
Na mesto nesreće odmah su stigle sve hitne službe – saobraćajna policija, Hitna pomoć i vatrogasci-spasioci.
- Automobil je bio potpuno uništen. Vatrogasci i spasioci morali su da iseku vozilo kako bi došli do tela nastradalih. U prvom trenutku nije se ni videlo da se u automobilu nalazilo dete, jer je vozilo bilo potpuno smrskano - naveo je Mijatović.
Dodao je da se po nalogu nadležnog tužilaštva i dalje preduzimaju sve istražne radnje kako bi se utvrdilo da li je, osim nepoštovanja signalizacije, postojao još neki faktor koji je doveo do tragedije.
- Preduzimaju se sve radnje kako bi se precizno utvrdio uzrok ove saobraćajne nezgode i da li je postojao još neki razlog zbog kojeg se žena odlučila da pređe prugu uprkos spuštenim polubranicima - zaključio je Mijatović.