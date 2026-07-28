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Tokom ranih jutarnjih sati u Preljini kod Čačka došlo je do saobraćajne nesreće kada se teretnjak, iz za sada neutvrđenih razloga, prevrnuo u novoizgrađenom kružnom toku koji vodi ka Moravskom koridoru.

Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije koji obezbeđuju mesto nezgode i regulišu saobraćaj. Vozila prolaze otežano, ali bez potpune obustave.

1/5 Vidi galeriju Prevrnuo se šleper nasred kružnog toka u Preljini Foto: RINA

Prevrnuta grdosija privukla je pažnju brojnih vozača koji su se u tom trenutku zatekli na ovoj deonici.

01:11 Preljina kružni tok prevrnut šleper Izvor: RINA

- Baš smo se iznenadili kada smo ugledali prevrnut teretnjak. Nije nam jasno kako je ovakva grdosija uspela da se prevrne usred kružnog toka. Srećom, nije zahvatila druga vozila, pa je moglo da bude i mnogo gore - rekao je za RINU jedan od očevidaca.

Uzrok nezgode za sada nije poznat, a više detalja biće utvrđeno nakon uviđaja i uklanjanja prevrnutog teretnjaka sa kolovoza.