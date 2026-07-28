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Suđenje Ljubisavu T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške "mauzer" ubio svog komšiju Jovana M.(80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, održano je juče u Višem sudu u Nišu.

Žrtva i okrivljeni, podsetimo, nisu razgovarali preko 40 godina, a onda su se sreli u bašti na granici svojih njiva u ataru sela Pirkovac gde je došlo do Jovanove smrti.

Okrivljeni Ljubisav T. Foto: Kurir/M.S.

Na jučerašnjem ročištu svoj iskaz je dala doktorka i medicinska veštakinja Aleksandra Antović koja obavila obdukciju pokojnog Jovana M.

- Sa sigurnošću se može tvrditi da na rani nisu bila prislonjena usta cevi puške. Na njegovom telu smo pronašli samo dve barutne čestice, ali postoji mogućnost da ih je bilo više, mada to nismo mogli da utvrdimo zbog truleži materijala jer je blio izloženo toploti. Takve barutne čestice se mogu naneti prilikom opaljenja bilo kog oružja sa razdaljine od 30 do 50 santimetara, pa do jednog metra. Okrivljeni je opisao sled događaja tog dana i po ovim nalazima postoji mogućnost da je tako nastupila smrt, ali sigurno je da puška nije bila prilonjena utz telo - rekla je Antovićeva.

1/8 Vidi galeriju Ovde je nađeno telo ubijenog Jovana Foto: Kurir.rs/Marko Smiljković

Na osnovu svega što je izrečeno juče u sudu, postoji mogućnost da je Jovan ubijen sa distance nešto manje od jednog metra.

Ljubisav je tog dana imao neotkočenu pušku "mauzer" u ruci. Kada su se videli u bašti onda je Jovana optužio da mu je ukrao neki novčanik s novcem sa stola u kući. Kada je ovaj to negirao, prema Ljubisavovim rečima, došlo je do otimanja o oružje koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo Jovana u grudi nakon čega je odmah nastupila smrt.