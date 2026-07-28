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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, Stanice granične policije Subotica, u saradnji sa Policijskom upravom u Subotici, uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i tom prilikom zaplenili oko 1,2 kilograma biljne materije nalik namarihuanu, kao i 21.145 evra. 

Zaplena droge na Kelebiji Foto: MUP Srbija

Policija je na Graničnom prelazu Kelebija, na ulazu u Srbiju, prilikom granične kontrole, najpre u ličnim stvarima osumnjičenog pronašla pet ručno motanih džointa, sa zelenom biljnom materijom nalik na marihuanu, a potom je pregledom kombi vozila, ispod sedišta vozača, pronašla oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu, upakovane u tri paketa, kao i 21.145 evra.

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Foto: MUP Srbija

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Kurir.rs

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