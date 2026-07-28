"LJUBAV ŽIVI, ZAUVEK SA NAMA" Oglasila se misica Sanja Papić na godišnjicu ubistva supruga - advokata Miše Ognjanovića (foto)
Udovica Dragoslava Miše Ognjanovića, bivša mis Sanja Papić, objavila je čitulju na dan kada je 2018. godine poznati srpski advokat ubijen ispred zgrade u kojoj je živeo sa porodicom.
- Ljubav živi. Zauvek sa nama. Tvoji Lara, Sanja, Petar, Jovana i Relja - piše kratko u čitulji.
Sanja Papić, na godišnjicu ubistva muža oglasila se i na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je objavila Bajaginu pesmu "S druge strane jastuka", ali i fotografiju pokojnog supruga.
Svake godine, na ovaj dan porodica, prijatelji i kolege okupljaju se na Novom groblju u Beogradu, na kom je Ognjanović sahranjen.
Tog 28. jula 2018. godine, podsetimo, ubica je Ognjanovića sačekao na kućnom pragu. Hice u njega ispalio je u trenutku dok je prilazio ulazu zgrade u kojoj je živeo sa suprugom, Sanjom Papić, i njihovom ćerkicom koja tada nije imala ni godinu dana.
Poslednje sate života poznati advokat proveo je sa najstarijim sinom Petrom, s kojim se i dovezao do zgrade na Novom Beogradu. Čim su izašli iz automobila i krenuli ka ulazu u zgradu, prišao im je muškarac i pucao u Mišu Ognjanovića. Njegov sin, ranjen je u ruku, ali je ubica, koji je i njega neko vreme držao na nišanu, odlučio da ne ispali hice.
Istog trenutku policija je pokrenula veliku akciju potrage za ubicom, ali je on do današnjeg dana ostao neotkriven. Istražitelji, podsetimo, nisu uspeli da identifikuju ni nalogodovaca zločina.