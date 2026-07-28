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Udovica Dragoslava Miše Ognjanovića, bivša mis Sanja Papić, objavila je čitulju na dan kada je 2018. godine poznati srpski advokat ubijen ispred zgrade u kojoj je živeo sa porodicom.

- Ljubav živi. Zauvek sa nama. Tvoji Lara, Sanja, Petar, Jovana i Relja - piše kratko u čitulji.

Foto: Printscreen

Sanja Papić, na godišnjicu ubistva muža oglasila se i na društvenoj mreži Instagram, na kojoj je objavila Bajaginu pesmu "S druge strane jastuka", ali i fotografiju pokojnog supruga.

Dragoslav Miša Ognjanović Foto: Printscreen/ Instagram

Svake godine, na ovaj dan porodica, prijatelji i kolege okupljaju se na Novom groblju u Beogradu, na kom je Ognjanović sahranjen.

Tog 28. jula 2018. godine, podsetimo, ubica je Ognjanovića sačekao na kućnom pragu. Hice u njega ispalio je u trenutku dok je prilazio ulazu zgrade u kojoj je živeo sa suprugom, Sanjom Papić, i njihovom ćerkicom koja tada nije imala ni godinu dana.

Poslednje sate života poznati advokat proveo je sa najstarijim sinom Petrom, s kojim se i dovezao do zgrade na Novom Beogradu. Čim su izašli iz automobila i krenuli ka ulazu u zgradu, prišao im je muškarac i pucao u Mišu Ognjanovića. Njegov sin, ranjen je u ruku, ali je ubica, koji je i njega neko vreme držao na nišanu, odlučio da ne ispali hice.