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Crnogorska policija saopštila je sinoć da je u Nikšiću uhapšen državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski (19) za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je u avgustu prošle godine pokušao da ubije Budvanina Marka Ljubišu Kana (56), koji se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom.

Povodom hapšenja begunca, kog su označili pripadnikom organizovane kriminalne grupe, iz Uprave crnogorske policije, jutros su se ponovo oglasili saopštenjem u kom su, između ostalog, naveli da je kod osumnjičenog prilikom hapšenja pronađena droga.

1/4 Vidi galeriju Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot, Uprava policije Crne Gore

- Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" su sinoć, preduzimajući dalje mere i radnje nakon realizacije ciljane operacije lociranja i lišenja slobode međunarodno traženog lica, izvršili pretres objekta u kojem se skrivao A.T. (19), državljanin Severne Makedonije, osumnjičen za krivično delo ubistvo u pokušaju, kojom prilikom je kod njega pronađena i oduzeta opojna droga marihuana - navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Sa događajem je, kako su dalje naveli, upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

- Podsećamo da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Zapad", u ciljanoj i koordinisanoj operativnoj akciji, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica, juče locirali i lišili slobode A.T., člana jedne OKG, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Uprava policije upozorava da će sva lica koja pružaju logističku podršku ili na bilo koji način pomažu u skrivanju međunarodno traženih lica radi izbegavanja lišenja slobode ili krivične odgovornosti biti identifikovana i procesuirana u skladu sa zakonom, imajući u vidu da je pružanje ovakvog oblika pomoći propisano kao krivično delo - podsetili su iz policije Crne Gore.

Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

Kako su Vijesti sinoić objavile, Tanaskovski je slobode lišen u štek stanu u naselju Vidrovan u Nikšiću, a osim njemu, policajci su lisice na ruke stavili i Nikšićaninu N. M., za kojeg veruju da mu je pružao pomoć u skrivanju.

Kako se sumnja, Tanaskovski je 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu poznatog hotela u Budvi, pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana. Kako je istraga pokazala, osumnjičeni se nekoliko dana ranije prijavio u hotel kao gost i to sa falsifikovanom ličnom kartom Republike Srbije na ime J. G.

- Osumnjičeni je prišao Kanu, koji je bio na ležaljci pored bazena, i ispalio hice u njegovom pravcu. Metak ga je okrznuo po vratu, a osumnjičeni je pobegao. Pokušaj ubistva snimile su sigurnosne kamere iz hotela - podseća izvor.

Iz Uprave crnogorske policije sinoć su saopštili:

- Za A.T. je raspisana međunarodna poternica zbog sumnje da je 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela 'Maestral' u Budvi, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju na štetu M.Lj. (56), člana suprotstavljene kriminalne grupe, na način što je, kako se sumnja, upotrebom vatrenog oružja ispalio dva projektila u njegovom pravcu, kojom prilikom je M.Lj. zadobio telesne povrede u predelu glave. Osumnjičenom se na teret stavljaju i krivična dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave. Kako se sumnja, A.T. je tokom planiranja i pripremnih radnji, radi infiltracije i sprovođenja kriminalnih aktivnosti, koristio falsifikovanu ispravu - ličnu kartu na ime J.G., državljanina Republike Srbije, na osnovu koje je boravio u jednom hotelskom objektu u svojstvu gosta.

Tanaskovski koristio lažnu ličnu kartu Foto: Screenshot