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Najjezivija smrt, a da nije ubistvo, u boljevačkoj opštini dogodila se u tamošnjem selu Osnić pre oko devet godina. I danas se prepričava širom Timočke krajine, naročito među organima reda jer su zatekli prizor zbog koga su istrčali iz objekta i dobili jaku mučninu.

Da sve bude još jezivije, ostatke čoveka čije su delove morali da sakupljaju u džaku da bi ga sahranili pronašao je - njegov unuk.

Foto: Kurir/S.B.

Nesrećni čovek zvao se Jovica Barbulović i imao je 53 godine. Retko vredan domaćin, pričali su meštani, pošten, dobar…

Naime, Jovica je otišao da melje žito u centru sela, u ogromni mlin koji ima dva sprata. Pšenica se sipa u korito mlina na drugom spratu, a samleveno žito izlazi na prvom spratu ove male zgrade.

Nakon uviđaja, ustanovilo se da je Jovici, dok je sipao žito, točak mlina uhvatio deo bluze, najpre mu u sekundi samleo ruku a zatim ga uvukao u mrvilicu.

Organi reda su kasnije ispričali:

- Bukvalno smo se skamenili kada smo se popeli na drugi sprat mlinare! Po podu i zidovima bili su razbacani delovi mesa, kostiju, komadi krvave odeće. Kao da je nesrećni čovek upao u ogromni blender bez poklopca. Nikada u životu, čak ni na filmu, tako nešto nismo videli - kažu inspektori.

Istraga je pokazala da se radi o zadesnoj smrti i da je Jovica bio sam u mlinu u vreme tragedije.

Foto: Kurir/S.B.

Meštani koji su se zadesili u seoskoj pridavnici su ispričali tada:

- Mlin se nalazi u selu na glavnom putu, a baš u tom dvorištu živi jedna baka. Jovičino domaćinstvo je od mlina udaljeno oko četiri kilometara. Ta baka je čula da mlin normalno radi, a onda najednom neke čudne i jezive zvuke. Baka je stara, nije mogla da se popne pa je telefonom pozvala Jovičinu kuću. Onda je došao Jovičin unuk i zatekao delove svog dede.

U razgovor se potom uključio jedan mlađi čovek i rekao:

- Ništa od njega nije ostalo. Morali su da donesu džak i da sakupljaju njegove komade. Jezivo! To je bila imućna porodica, složna, za primer.