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Juče ujutru, oko 5.30 časova, na samom izlasku iz Majdanpeka, na regionalnom putu prema Beogradu, T. P (32) iz Majdanpeka sa dve koleginice krenula je na posao u pogon fabrike "Termal Inžinjering" i za sada još uvek nepoznatih razloga sletela sa puta u provaliju Rudničkog površinskog kopa.

Automobil je, kako piđe Instagram stranica 192_rs, leteo 20 metara i na svu sreću se zadržao na ivici trase po kojoj se kreću teški teretni kamioni damperi.

T. P. i dve koleginice prevezene su u Opštu bolnicu u Majdanpeku gde im se ukazuje lekarska pomoć.

- Samo ih je Bog dragi spasao. Šta se tačno dogodilo, da li je vozila brzo i nije mogla da savlada krivinu, udarila je u desnu stranu kolovoza i silina udarca prebacila je na suprotnu stranu puta. Automobil je probio zaštitnu ogradu i sleteo niz rudničku bermu, gde se zaustavio na samoj ivici još većeg ambisa Kopa - kaže očevidac koji se našao u blizini mesta nesreće kod Majdanpeka, a prenosi Instagram stranica 192_rs. 

Oni su objavili i video-snimak saobraćajne nesreće, na kom se vidi kako automobil gubi kontrolu i nekontrolisano pada u ambis.

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