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Mlada majka (27) krenula je kobnog dana zajedno sa trogodišnjim sinom kod lekara na kontrolu s obzirom na to da je, kako saznajemo, bila u drugom stanju. Nažalost, oni su tada poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu na deonici Lalić-Odžaci, kada je voz udario u putnički automobil kojim je ona upravljala.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, žena je bila u sedmom mesecu trudnoće, a kod kuće je ostala njena beba stara godinu i po dana. U automobilu je, u trenutku tragedije, sa njom bio trogodišnji sin, koji je takođe izgubio život.

- Majka je tog jutra krenula sa sinom na lekarski pregled zbog trudnoće. Nažalost, do lekara nikada nisu stigli. U automobilu su bili samo njih dvoje i oboje su nastradali - kaže izvor Kurira.

Kako može da se vidi na fotografijama sa mesta nesreće, deo automobila je, nakon silovitog udara i, prema prvim informacijama, nakon što ga je voz vukao oko 200 metara, ostao zaglavljen ispod lokomotive.

- Majka i sin bili su sami u automobilu. Nažalost, nije im bilo spasa, vozilo je bilo potpuno smrskano - rekao je naš izvor.

Foto: Instagram/mmijatovic_official

Na mestu tragedije pripadnici policije, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Somboru, obavili su uviđaj, dok se utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru, koje vodi istragu, za Kurir je rečeno da je istraga u toku i da se preduzimaju sve radnje radi utvrđivanja činjenica.

- Javni tužilac je izašao na lice mesta i izvršio uviđaj u saradnji sa pripadnicima MUP PU Sombor. Tokom uviđaja preduzete su radnje na obezbeđivanju i prikupljanju dokaza relevantnih za utvrđivanje svih okolnosti predmetnog događaja, uključujući i izuzimanje video-zapisa, dok će od nadležnih subjekata biti pribavljena relevantna dokumentacija koja se odnosi na funkcionisanje i stanje uređaja na pružnom prelazu, kao i druga dokumentacija od značaja za postupak - rečeno je za Kurir iz nadležnog tužilaštva.

Kako dodaju, preduzete su i druge neophodne radnje u skladu sa nalogom tužioca.

Nadležni nastavljaju prikupljanje svih dokaza kako bi se utvrdio tačan uzrok ove teške saobraćajne nesreće.