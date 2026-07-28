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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, u saradnji ovog tužilaštva i Policijske uprave u Novom Sadu, uhapšen osumnjičeni M.L. zbog osnova sumnje da je 1. jula u Novom Sadu upotrebom vatrenom oružja pokušao da liši života oštećenog F.J.

Osumnjičenom M.L. se, kako je saopšteno iz tužilaštva, stavlja na teret da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju, kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od pet do petnaest godina, uz osnove sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kažnjivo kaznom zatvora u trajanju od dve do dvanaest godina.

- U toku do sada preduzetih radnji i mera, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, na licu mesta je izvršen uviđaj, izuzeti su tragovi sa lica mesta, izvršeno je pretresanje stana i drugih prostorija, te su naložena odgovarajuća veštačenja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičenom M.L. je određeno zadržavanje do 48časova, u kom roku će biti doveden u Više javno tužilaštvu u Novom Sadu radi saslušanja na okolnost izvršenja krivičnih dela - saopšteno je iz VJT Novi Sad.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu će, u skladu sa zakonom, hitno sprovesti istragu, u okviru koje će preduzeti sve dokazne radnje za kojima se ukaže potreba, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Sačekuša

Napad se, podsetimo, odigrao 1. jula oko 15.45 časova u Novom Sadu. M. L. je, kako se sumnja, postavio zasedu ispred lokala brze hrane na Bulevaru oslobođenja. Kada se oštećeni F. J. pojavio, M. L. je, kako se sumnja, iz pištolja ispalio hitac koji je mladića pogodio u desnu natkolenicu.

Ranjeni F. J. je nakon pucnjave uspeo da sedne u sivi "reno lagunu". Pregledom nadzornih kamera, utvrđeno je da je povređeni mladić vozio iz Ulice dr Ivana Ribara, prešao preko razdelnog ostrva, prošao raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, da bi se na kraju zaustavio ispred lokala.

Tada je izašao iz automobila, seo na klupu i od prolaznika zatražio pomoć, vičući da je ranjen.