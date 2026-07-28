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Majka V. S. (27) iz jednog grada u Vojvodini koja je juče zajedno sa svojim trogodišnjim sinom izgubila život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na pružnom prelazu kod Odžaka, kobnog jutra krenula je na redovnu lekarsku kontrolu zbog trudnoće. Njena prijateljica, koja je poznavala celu porodicu, u potresnom razgovoru za Kurir ispričala je da je tragedija potresla čitavo njihovo mesto i okolinu.

V.S. Foto: Privatna arhiva

Kako navodi sagovornica Kurira, V. S. je sa suprugom čekala treće dete, a prema njenim rečima bila je u sedmom mesecu trudnoće i nosila je devojčicu kojoj su se svi u porodici neizmerno radovali.

- Koliko znam, tog jutra se neposredno pre polaska čula sa jednom drugaricom i rekla joj da žuri na pregled kod doktora zbog trudnoće. Do Odžaka je krenula zajedno sa trogodišnjim sinom. Uredno ga je smestila u dečje sedište i vezala na zadnjem sedištu, baš onako kako je uvek radila. Bila je veoma brižna i odgovorna majka. Nažalost, kada je stigla do pružnog prelaza, pokušala je navodno da obiđe spuštenu rampu. Voz očigledno nije ni videla ni čula. Ko zna kojom je brzinom išao voz... - priča nam prijateljica i dodaje:

- Udario je u automobil i vukao ga sigurno oko 200 metara. Takvu grdosiju teško je zaustaviti na vreme. Kada je voz konačno stao, automobil je bio potpuno smrskan i ostao je zaglavljen ispod voza.

V.S. Foto: Privatna arhiva

Dodaje da je vest o tragediji za nekoliko minuta obišla grad i okolna mesta i da niko nije mogao da poveruje šta se dogodilo.

- Svi smo ostali u šoku. Bila je divna osoba, uvek nasmejana. Živela je za svoju decu i porodicu. Ne postoji niko ko je poznavao V. S. a da danas ne plače. Ceo grad tuguje zbog nje i njenog dečaka - kaže ona.

Trauma i za mašinovođu

Prijateljica ističe da je tragedija ostavila posledice i na sve koji su zatekli jezive prizore nakon užasa.

- To je ogromna trauma i za mašinovođu. Pred njegovim očima stradali su trudnica i dete od samo tri godine. Te slike čovek nosi ceo život. Ovo je tragedija koja je zavila u crno celu njenu porodicum, ali i čoveka koji će nositi na duši ceo svoj život - govori sagovornica Kurira.

Kako kaže, jedina okolnost koja je sprečila da nesreća bude još strašnija jeste to što je mlađi sin, star oko godinu i po dana, ostao kod kuće.

- Sreća u nesreći je što mlađi dečak nije bio u automobilu. Ali, kakva je to uteha... Ostao je tako mali bez majke, bez starijeg brata i bez sestrice koju su svi željno iščekivali. V. S. je nosila devojčicu i cela porodica je sa nestrpljenjem čekala da se rodi. Umesto da pripremaju stvari za bebu, sada spremaju sahranu. To je bol koju je nemoguće opisati - zaključuje prijateljica za Kurir.

Kako saznajemo, tela nastradale majke i njenog trogodišnjeg sina poslata su na obdukciju, nakon koje će biti poznato više detalja o okolnostima njihove smrti.

Mesto nesreće Foto: Instagram/mmijatovic_official

Podsetimo, do tragedije je došlo u ponedeljak ujutru na pružnom prelazu na deonici Lalić-Odžaci, kada je voz udario u putnički automobil kojim je upravljala V. S. (27). U vozilu su se u tom trenutku nalazili ona i njen trogodišnji sin, koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.