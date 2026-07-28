Slušaj vest

Tužilaštvo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova intenzivno radi na suzbijanju i lociranju grupe čiji članovi vrše krivična dela prevare usmerena protiv naših starijih sugrađana.

Prema do sada prikupljenim podacima izvršioci ovih krivičnih dela su strani državljani, koji upućuju telefonske pozive u kojima žrtvama lažno predstavljaju da su njihovi najbliži srodnici doživeli tešku saobraćajnu nesreću, predstavljajući se kao policajci i lekari, dok često u pozadini druga osoba plače i zapomaže imitirajući glas povređenog. Koristeći takav emotivni šok i manipulaciju izvršioci od žrtava zahtevaju hitnu predaju velike sume novca i dragocenosti, dolaze na kućnu adresu, predstavljajući da je navodno taj novac potreban za troškove lečenja njihovih najbližnjih, saopštilo je OJT u Vranju.

Saopštenje za javnost

- Osnovno javno tužilaštvo u Vranju obaveštava javnost da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova intenzivno radi na suzbijanju i lociranju grupe čiji članovi vrše krivična dela prevare usmerena protiv naših starijih sugrađana. Prema do sada prikupljenim podacima izvršioci ovih krivičnih dela su strani državljani, koji upućuju telefonske pozive u kojima žrtvama lažno predstavljaju da su njihovi najbliži srodnici doživeli tešku saobraćajnu nesreću, predstavljajući se kao policajci i lekari, dok često u pozadini druga osoba plače i zapomaže imitirajući glas povređenog. Koristeći takav emotivni šok i manipulaciju izvršioci od žrtava zahtevaju hitnu predaju velike sume novca i dragocenosti, dolaze na kućnu adresu, predstavljajući da je navodno taj novac potreban za troškove lečenja njihovih najbližnjih.

Tužilaštvo je u saradnji sa policijom lišilo slobode više lica koja su delovala kao kuriri ove grupe i protiv njih se već vode hitni krivični postupci. Na teritoriji grada Vranja određeno je zadržavanje za tri okrivljena lica, oštećeno je 10 naših sugrađana, za dvojicom okrivljenih se intenzivno traga dok je bilo najmanje 18 pokušaja ovog krivičnog dela. Slični slučajevi zabeleženi su i u Leskovcu i Nišu.

Apelujemo na građane da u slučaju prijema ovakvih poziva odmah prekinu vezu, kontaktiraju članove svoje porodice i slučaj bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj stanici na broj 192.