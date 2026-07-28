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Andreju Tanaskovskom (19), državljaninu Severne Makedonije, koji je uhapšen posle više od godinu dana skrivanja zbog sumnje da je u leto prošle godine pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana, navodno visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, lisice su stavljene u štek stanu u Nikšiću. Istražitelji za sada nisu saopštili da li je posle pucnjave na bazenu hotela u Pržnu Tanaskovski uspeo da napusti Crnu Goru pa se vratio na "mesto zločina" ili se godinu dana skrivao stotinak kilometara od mesta pucnjave.

Podsetimo, pošto je tinejdžer iz Severne Makedonije identifikovan kao napadač, crnogorska policija saopštila je da je za njim raspisala međunarodnu poternicu, kao i da se sumnjalo da je koristio falsifikovanu srpsku ličnu kartu na ime Jovana Galića, rođenog 2006. godine, sa prebivalištem u Beogradu, kako bi prikrio identitet i neometano boravio na teritoriji Crne Gore.

- Protiv A.T. podneta je krivična prijava zbog pokušaja ubistva, nedozvoljenog držanja oružja i falsifikovanja isprave. U toku je intenzivna potraga i saradnja sa međunarodnim partnerima - saopšteno je tada iz policije.

Prema nezvaničnim informacijama iz istage, podsetimo, sumnjalo se da je Tanaskovski glumio gosta hotela "Maestral".

- Trudio se da se ponaša kao gost, što je umnogome pomoglo istražiteljima jer je ostavio brojne DNK tragove u hotelu. Čak je u teretani napravio i selfi - podseća sagovornik Kurira.

Kobnog dana, 7. avgusta 2025. dok je Kan ležao pored bazena, Tanaskovski mu je prišao s kačketom na glavi i torbicom preko ramena i zapucao u njegovom pravcu. Navodno, "škaljarca" koji je toga dana po šesti put bio meta napada, spasilo je to što se ubica okliznuo dok je povlačio oroz, pa je metak okrznuo Kana po glavi.

1/3 Vidi galeriju Marko Ljubiša Kan Foto: Filip Filipovic/Adria

- Od prvog dana istražitelji znaju da je tinejdžer plaćenik koji je od strane suprotstavljene kriminalne grupe bio angažovan da izvrši zločin. Sa njim je uhapšen i Nikšićanin N. K. zbog sumnje da mu je pomagao u skrivenju - dodaje sagovornik.

Pokušaj ubistva na bazenu hotela snimile su i sugurnosne kamera. Na snimku se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici, sa peškirom, oko vrata, silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je bio na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.

Uhapšeni Tanaskovski Foto: Screenshot

Inače, pucnjava na bazenu bila je šesti pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana.

On je nedavno saslušan u istrazi koja se vodi protiv kriminalne grupe Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, koja je prema tvrdnjama crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, pokušala da ga ubije u januaru 2021.

U iskazu pred tužilaštvom, Marko Ljubiša Kan je naveo da mu nije jasno šta su napadači imali protiv njega, jer on protiv njih nema ništa. Rekao je i da je poslednji pokušaj njegovog ubistva, na bazenu, samo jedan u nizu.