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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, rasvetlili su krivično delo ubistvo u pokušaju i uhapsili M. L. (28) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

00:46 Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Novom Sadu Izvor: MUP RS

- Sumnja se da je on 1. jula, u Novom Sadu, prišao vozilu u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji Novosađanin i hicem iz pištolja naneo mu prostrelnu ranu u predelu noge - piše u saopštenju PU Novi Sad.

M. L. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

1/6 Vidi galeriju Ovako je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva u Novom Sadu Foto: MUP RS

Sačekuša

Napad se, podsetimo, odigrao 1. jula oko 15.45 časova u Novom Sadu. M. L. je, kako se sumnja, postavio zasedu ispred lokala brze hrane na Bulevaru oslobođenja. Kada se oštećeni F. J. pojavio, M. L. je, kako se sumnja, iz pištolja ispalio hitac koji je mladića pogodio u desnu natkolenicu.

Ranjeni F. J. je nakon pucnjave uspeo da sedne u sivi "reno lagunu". Pregledom nadzornih kamera, utvrđeno je da je povređeni mladić vozio iz Ulice dr Ivana Ribara, prešao preko razdelnog ostrva, prošao raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara, da bi se na kraju zaustavio ispred lokala.

Tada je izašao iz automobila, seo na klupu i od prolaznika zatražio pomoć, vičući da je ranjen.