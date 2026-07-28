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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju E. Ž.(49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče na Novom Beogradu prišao oštećenom Đ. M. (55) koji je sedeo na tribinama i praznom staklenom flašom koju je uzeo sa zemlje ga udario u lice i oko, usled čega se flaša razbila, a oštećeni izgubio svest i pao na tlo. Potom je, kako je saopšteno iz tužilaštva, skinuo torbicu koja se nalazila oko vrata Đ. M., a u kojoj su bili novac, lična dokumenta i bankovna kartica, i pobegao.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom E.Ž. zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo, nakon čega je isti saslušan pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu - saopšteno je.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom E.Ž. zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenog i svedoka, jer osumnjičeni nema prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kao i da oštećeni i svedok još uvek nisu ispitani.