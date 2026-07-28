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Dva mladića i dvanaestogodišnji dečak, koji su teško povređeni u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u Preljini kod Čačka, uspešno se oporavljaju nakon što su neposredno posle udesa bili životno ugroženi.

Otac mladića koji je upravljao automobilom rekao je za medije da njegov sin, iako vozač početnik, nije prešao u suprotnu kolovoznu traku, niti se sudario sa vozilom iz suprotnog smera. Prema njegovim rečima, automobil je izgubio stabilnost zbog ulegnuća na kolovozu.

1/5 Vidi galeriju Prevrnuo se šleper nasred kružnog toka u Preljini Foto: RINA

- Moj sin je vozač početnik, ali nije prešao u suprotnu stranu niti se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret. Dogodilo se da je na magistrali bila uvala koja je zanela automobil i on je izgubio kontrolu. To se inače često dešava na tom delu puta. Udario je u ogradu auto-kuće, zatim zakačio parkirana vozila i metalni stub, a na kraju i u nepropisno parkirani pikap - rekao je otac.

On navodi da ga je sin pozvao čim je došao svesti, nakon čega je odmah stigao na mesto nesreće.

- Prizor je bio takav da ga ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju. Ali, ono što je najvažnije jeste da su deca dobro. Biće potrebno vreme da se oporave, ali najbitnije je da su svi živi. Posebno su nas potresli snimci koji su se kasnije delili na društvenim mrežama. O tome bi zaista moralo više da se vodi računa, jer takve snimke gledaju članovi porodice - rekao je on.

01:11 Preljina kružni tok prevrnut šleper Izvor: RINA

Nadležni nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove teške saobraćajne nezgode.

Podsetimo, nezgoda se dogodila u petak, 23. jula, kada je, kako se sumnja, vozač jednog automobila prešao u traku namenjenu za suprotan smer i direktno se sudario sa drugim vozilom.