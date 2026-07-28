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Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, koji kontrolišu saobraćaj vozilima bez spoljnih obeležja policije presretačima, danas oko 11 časova, na auto-putu kod Jagodine, zaustavili su četrdesetdvogodišnjeg državljanina Turske zbog više učinjenih saobraćajnih prekršaja, saopšteno je iz MUP.

- Upravljajući vozilom marke "mercedes“ nemačkih registarskih oznaka, učinilac prekršaja kretao se brzinom od 216 kilometara na čas na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas, nakon čega je izvršio preticanje krećući se zaustavnom trakom, brzinom od 202 kilometra na čas. Daljom kontrolom utvrđeno je i da vozač nije koristio sigurnosni pojas tokom vožnje - navodi se u policijskom saopštenju.

Učinilac prekršaja isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog drugih učinjenih prekršaja.