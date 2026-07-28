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Šokantno ubistvo Vere Pitulić (41) nikoga nije ostavilo ravnodušnim, kako u Dalasu, tako i u Srbiji. Njeno telo je u utorak pronađeno u automobilu u tom američkom gradu, a zbog sumnje da je počinio stravičan zločin, uhapšen je njen partner Doni Benedikt (38).

Ako biste pitali Marijanu P. o Veri, inače njenoj sestri od tetke, rekla bi vam da su bile više kao rođene sestre i da ju je smrt rođake jako pogodio.

"Ona je oduvek bila moj oslonac. Mogla je sve i uvek je to radila sa osmehom", rekla je Marijana za portal WFAA.com.

Državljanka Srbije Vera se 2013. godine preselila u Teksas kako bi započela novi život. Mnogo pre nego što je postala majka dvojice dečaka, pomagala je u podizanju svoje mlađe braće nakon što im je majka preminula, ispričala je njena porodica.

1/10 Vidi galeriju Ubijena Vera Pitulić Foto: Facebook

Marijana P. opisuje svoju sestru od tetke kao nesebičnu, snažnu i potpuno posvećenu porodici. Upravo zato joj je sve ovo toliko teško da prihvati.

"Niko ne zaslužuje tako nešto. Ona to jednostavno nije zaslužila", poručila je neutešna Marijana.

Policija u Keroltonu saopštila je da je 41-godišnja Vera pronađena mrtva u automobilu nakon što je prijavljen njen nestanak. Njen dečko, 38-godišnji Doni Benedikt, uhapšen je i optužen za njeno ubistvo, saopštila je policija Keroltona.

1/5 Vidi galeriju Doni N. sumnjiči se za ubistvo Vere Pitulić Foto: Facebook

Prema navodima njene porodice, Vera i Benedikt su 18. jula zajedno otišli u jedan noćni klub u Keroltonu. Prijatelji su kasnije rekli porodici da se par tamo posvađao, nakon čega se Veri izgubio svaki trag.

Policija iz Grejpvajna, koja je vodila istragu o njenom nestanku, pronašla je Verin automobil u Keroltonu i o tome obavestila lokalne vlasti. Policija i vatrogasci Keroltona pronašli su Verino telo u vozilu. Benedikt je kasnije uhapšen i sada se suočava sa optužbom za ubistvo.

"Nikada ne bih pomislila da bi se ovo moglo dogoditi njoj. Ni u milion godina ne bih pomislila da će se ovako završiti", rekla je Marijana.

Dok se krivični postupak nastavlja pred sudom, Verina porodica usredsređena je na očuvanje uspomene na nju i brigu o dvoje dece koju je ostavila iza sebe.

Članovi porodice pokrenuli su kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupili sredstva za transport Verinog tela u Srbiju, gde će biti sahranjena, kao i za finansijsku pomoć njenim sinovima.

Marijana P. kaže da se nada da će ljudi Veru pamtiti ne po nasilju koje joj je oduzelo život, već po dobroti i saosećanju kojima je obeležila svoj život.

"Bila je najsjajnija među nama. Uvek je bila tu za svakoga", zaključila je Marijana.