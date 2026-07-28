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Detalje hapšenja, za emisiju "Crna hronika" koju vodi Slađana Nedeljković, doneo je šef deska portala Telegraf.rs, Mladen Radulović.

- Andrej Tanaskovski, tinejdžer osumnjičen za pokušaj ubistva, uhapšen je u štek-stanu u okolini Nikšića, nakon gotovo godinu dana bekstva. On se tereti da je pokušao da ubije Marka Ljubišu Kana, poznatog kao "čovek sa devet života". Podsetimo, nakon pokušaja ubistva policija je saopštila da je izvršilac pobegao sa lica mesta automobilom BMW u pravcu Petrovca. Očekivalo se da će potraga trajati kratko, svega nekoliko dana, ali kako je vreme prolazilo, crnogorski istražitelji objavili su i njegov identitet. Postojale su sumnje da je napustio Crnu Goru i da se krije u regionu, čak se pominjala i Severna Makedonija - rekao je Radulović.

Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs Foto: Kurir Televizija

Detalji potrage za osumnjičenim napadačem

Podsetio je na tok istrage i okolnosti koje su prethodile hapšenju osumnjičenog nakon višemesečne potrage.

- Ipak, posle višemesečne potrage lociran je i uhapšen u štek-stanu. Reč je o mladiću koji je, kako se sumnja, izveo pokušaj ubistva nakon što je nekoliko dana neopaženo boravio u hotelu u Pržnu kod Budve. Ponašao se kao običan gost, nije privlačio pažnju i nije ostavljao utisak da priprema napad. U jednom trenutku, dok je Marko Ljubiša Kan bio kod bazena, izvukao je pištolj i pucao na njega. Međutim, Kan je imao sreće - napadač se u ključnom trenutku okliznuo i promašio metu, iako je ispalio nekoliko hitaca. Nakon toga je pobegao, verujući da je završio posao. Pokrenuta je velika policijska potraga, ali bez rezultata u početku. Ipak, ispostavilo se da je ostao u Crnoj Gori i da je nakon gotovo godinu dana pronađen u Nikšiću - opisao je.

Može se primetiti visok nivo organizacije u pripremi samog napada, s obzirom na to da je izvršilac nekoliko dana boravio u hotelu pre pokušaja ubistva. Međutim, posebno privlači pažnju činjenica da je potencijalni ubica veoma mlad. Da li kriminalne organizacije sve češće angažuju tako mlade ljude ili je reč o padu profesionalnosti, za Kurir televiziju, Radulović je odgovorio:

- Očigledno je da je izvršilac imao snažnu logističku podršku. Da bi neko neopaženo ušao u hotel i boravio tamo nekoliko dana, potrebno je mnogo više od samog izvršioca - potreban je novac, organizacija, ljudi koji prate metu i kompletan sistem podrške. Kada dođe trenutak za napad, pucač dobija signal, uzima oružje i izvršava ono što je pripremljeno. Međutim, kada govorimo o njegovim godinama, treba podsetiti da on ima svega 19 godina. To najčešće ukazuje na mogućnost da je reč o ljudima koji su na neki način ucenjeni ili povezani sa moćnijim strukturama kriminalne hijerarhije. Nekada se takvi ljudi koriste zbog dugova ili pritisaka, a nekada pristaju na takve zadatke kako bi napredovali u kriminalnom svetu.

Foto: Screenshot

- Policija do osumnjičenih dolazi klasičnim operativnim metodama - praćenjem grupa za koje se sumnja da su povezane sa određenim krivičnim delima, kao i analizom komunikacije. Naravno, kriminalci pokušavaju da izbegnu takve metode. Koriste različite načine komunikacije, menjaju telefone i kartice, ali izvršilac u jednom trenutku ipak mora da ostavi neki trag. Postoje situacije kada se telefon uključi sa novom karticom i kada bazne stanice registruju korisnika, što policiji može biti važan trag. Međutim, kriminalne grupe su vremenom ovladale tim tehnikama i pokušavaju da pronađu načine da otežaju praćenje. U svakom slučaju, najveći problem za nekoga ko se krije jeste da ostane potpuno neopažen. Boravak u štek-stanu zahteva veliku disciplinu i oprez, jer i najmanja greška može dovesti policiju do njega - za emisiju "Crna hronika", zaključio je Radulović.

04:40 "KRIO SE U ŠTEK-STANU, POLICIJA MU UŠLA U TRAG": Stručnjak otkrio kako je izgledala organizacija napada na Marka Ljubišu Kana: "Sa 19 godina ušao u kriminal" Izvor: Kurir televizija

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