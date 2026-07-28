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Aleksandar R. ponovo će sesti na optuženičku klupu. On je pred Drugim osnovnim sudom prvostepeno osuđen na šest godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginula policajka Suzana Joksimović, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje pred izmenjenim sudskim većem.

Koliko proceduralne greške mogu da utiču na sudsku odluku i da li nova odluka suda može biti potpuno drugačija od prvostepene, za emisiju "Crna hronika" koju vodi Slađana Nedeljković, govorila je Jovanka Zečević - advokat.

- Ono što je svakako nezgodno jeste činjenica da se postupak vraća na početak zbog proceduralne greške. Naime, jedan od članova sudskog veća učestvovao je i u odlučivanju o potvrđivanju optužnice pred vanraspravnim većem, a kasnije i u donošenju prvostepene presude. To zakon ne dozvoljava i drugostepeni sud je zbog toga bio prinuđen da ukine presudu i predmet vrati na ponovno suđenje. Vraćanje postupka znači da sve mora da krene ispočetka - ponovo će biti izvedeni dokazi i sproveden postupak pred novim većem. Nadam se da će ovog puta sve ići brže, jer su dokazi već izvođeni, pa će deo postupka praktično biti ponovljen - rekla je Zečević.

Jovanka Zečević Foto: Kurir Televizija

Očekivanje strože odluke u ponovljenom postupku

Kako je ocenila, novi postupak bi mogao doneti drugačiji epilog i adekvatniju odluku suda.

- Možda ovo neće biti loše, jer novo veće može imati drugačiju sliku celog slučaja i doneti drugačiju odluku, uključujući i strožu kaznu. Ovde se radi o dva krivična dela - teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i napuštanje lica nakon saobraćajne nezgode, odnosno nepomaganje, što je moglo da utiče i na smrtni ishod. Za ova dela je u prethodnom postupku izrečena kazna od šest godina zatvora. Mislim da će se veliki deo javnosti složiti da je potrebna stroža kazna i da ovakvi slučajevi moraju da budu upozorenje svima - iznela je.

Zečević je istakla da ponovljeni postupak treba da donese pravičniji epilog i bude poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju.

- Ne samo zbog ljudskog aspekta, već i zbog odgovornosti u saobraćaju, posebno zbog bahatog ponašanja koje, naročito tokom letnjih meseci, sve češće viđamo na putevima Srbije. Dakle, postupak će biti ponovljen, ali očekujemo da će novo veće to uraditi znatno efikasnije i da će odluka o kazni biti adekvatnija, kako bi pravda bila zadovoljena na pravi način - zaključila je Zečević izlaganje za Kurir televiziju.

01:28 "ŠEST GODINA ZATVORA NIJE KONAČNA ODLUKA" Advokat o novom suđenju Aleksandru R. zbog smrti policajke Suzane Joksimović: "Sve će se ponovo razmatrati" Izvor: Kurir televizija

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