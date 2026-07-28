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Jedna osoba preminula je od posledica povreda zadobijenih usled urušavanja dizalice na gradilištu u Bolničkom okrugu u Prištini.

Prvobitno je objavljeno da su u ovom incidentu povređene dve osobe, dok jedna od njih nije preživela zadobijene povrede.

Slučaj je za portal Reporteri.net potvrdio portparol tzv. kosovske policije za region Prištine, Enis Pljana.

"U vezi sa ovim slučajem, obaveštavamo vas da su dve osobe zadobile telesne povrede i upućene su na lekarsku pomoć. Usled zadobijenih povreda, jedna od njih nije uspela da preživi i preminula je. Njegovu smrt konstatovao je medicinski tim UKCK-a", izjavio je Pljana.

On je naveo da su policijske jedinice izašle na lice mesta i preduzele neophodne radnje, dok je pokrenuta istraga kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja.