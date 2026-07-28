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Da su kriptovani telefoni kružili među zatvorenicima spuškog zatvora, dokazuje i "Skaj" prepiska iz 2020. godine između članova grupe protiv koje je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore nedavno pokrenulo istragu, a tereti ih za stvaranje kriminalne organizacije i za ubistvo Saše Klikovca. Istragom su obuhvaćeni Janko, Predrag i Almira Vukadinović, Zoran Perović, Igor Krstović, Saša Boreta, Miloš Božović, Bojan Matanović, Ljubiša Đurišić, Marko Radović i Damir Mandić.

Iz "Skaj" prepiske koja se nalazi u tužilačkim spisima, a čiji su akteri Saša Boreta, Janko Vukadinović i Zoran Perović, proizilazi da su razgovarali o ubistvu visokopozicioniranog pripadnika "škaljarskog klana" Alana Kožara, za koga SDT navodi da je organizovao pomenutu kriminalnu grupu s ciljem vršenja ubistava, pa tako i likvidacije Klikovca. Motiv je navodno bio to što su sumnjali da je Klikovac učestvovao u pokušaju ubistva Igora Krstovića koji je, prema navodima SDT-a, obezbedio najmanje 50.000 za pripremanje i izvršenje njegove likvidacije.

Spuški zatvor Foto: Youtube Printscreen

Alan Kožar je zajedno s Damirom Hadžićem ubijen ispred iznajmljene vile u kojoj su boravili na Krfu, kada su se vraćali s plaže 23. jula 2020. godine. U jednoj od prepiski putem "Skaj" aplikacije Saša Boreta, koji se nalazi u zatvoru na izdržavanju kazne zatvora zbog ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, upozorava svog sagovornika Miloša Markovića, da ne spominje imena, strahujući da i ta kriptovana komunikacija ne ''padne'' kao ''enkročet''.

– "ja sam brate...nemoj imena brate", iz kojeg odgovora korisnika PIN-a D16AD5 na pominjanje imena (Saša) se uočava jasna zabrinutost i strah da ta komunikacija ne bude otkrivena pa korisnik PIN-a D16AD5 na to upozorava korisnika PIN-a 25827E (Miloša Markovića) navodeći da treba da pričaju u šiframa "brate, evo da ti kažem sada da sam 2013. ostao bez para i da me onaj nesretnik pomagao i da sam se zadužio katastrofu para, a reću ti još nešto kad iskočiš jer sam stravljen od ovoga da ga ne probiju ka onu drugu mrežu u vezi toga pa ćeš shvatiti", a na pitanje 25827E "Nisam shvatio ovo za mrežu", korisnik PIN-a D16AD5 odgovara "pa znaš li da su probili Enkro kripte i da je palo 60000 ljudi u evropi samo početkom godine...zato ne volim nista na ovo, pa kad izađes na krug neđe...nagrdili ljude popadalo ih 60 iljada ma kako ne...zato na ovo u šiframa brate samo...ok brate tako da se ne nagrdimo više no što smo hahhahahahaha!!" – navodi se između ostalog u prepisci.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Tužilaštvo zaključuje da Saša Boreta i Janko Vukadinović koriste isti kriptovani telefon, odnosno PIN D16AD5...

– Dalje, iz nastavka komunikacije između PIN-a D16AD5 i PIN-a 25827E (Miloša Markovića) i to od 13. novembra 2020. godine proizilazi da je korisnik PIN-a D16AD5 bio blizak sa organizatorom kriminalne organizacije Alanom Kožarom, kojeg u komunikaciji oslovljava sa nadimkom "Adžo", pa tako šalje "da brate Adžo dobri, i njega izdali klasično..", na šta korisnik PIN-a 25827E odgovara "Da je ostao živ laka mu crna zemlja nikad ovaj propjeva ne bi", a korisnik PIN-a D16AD5 navodi "da brate vjerovatno je tako...a loš period brate.. ne ponovio se", a PIN-a 25827E šalje "Užasan brate tebi je bilo teško mnogo sigurno...Eto meni koji sam ga znao površno pa sam suzu pustio", na šta korisnik PIN-a D16AD5 odgovara "a kako nije, pa najbolji mi je drug bio mučenik", dok se poznanstvo i bliskost korisnika PIN-a D16AD5 i (sada pokojnog) Alana Kožara kojeg u komunikacijama oslovljava sa "Adžo" utvrđuje iz činjenice da su obojica bili optuženi i da im je suđeno u procesu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, navodi se u spisima predmeta. Citiraju i čitulju kojom se Boreta u jednom dnevnom listu oprostio od Alana Kožara rečima: "Zbogom Adžo moj dobri, počivaj u miru Pobratime. SAŠA BORETA''

1/14 Vidi galeriju Alana Kožar i Damir Hadžić ubijeni u automobili ispred iznajmljene vile Foto: Privatna Arhiva

U spisima je i prepiska osumnjičenog Zorana Perovića, s nadimkom Kaurin, koji se 28. jula 2020. godine dopisuje s korisnikom PIN-a D9P057 čiji je nadimak "Duka".