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Ubistvo Vere iz Srbije u Dalasu ponovo je otvorilo bolnu temu tragičnih sudbina naših državljanki koje su poslednjih godina izgubile život van granica naše zemlje. Od Amerike, preko Slovenije i Švajcarske, pa do Austrije, iza svakog slučaja ostale su jezive okolnosti zločina, porodice koje traže odgovore i priče koje su potresle ne samo Srbiju.

Vest o ubistvu Vere u Dalasu potresla je javnost, ali, nažalost, nije jedina tragedija u kojoj je život izgubila državljanka Srbije daleko od domovine.Poslednji godina, zabeležen je niz brutalnih ubistava Srpkinja u različitim državama.

Vera i njen partner, osumnjičeni za ubistvo Foto: Facebook, Shutterstock

Njima su život oduzeli partneri, a svaki slučaj obeležile su jezive okolnosti koje su šokirale javnost. Ovo su samo neki od slučajeva koji su poslednjih godina potresli Srbiju i zemlje u kojima su se dogodili:

Ana Volš - od nestanka do brutalnog zločina u SAD

Slučaj nestanka Ane Volš, poreklom iz Beograda, početkom 2023. a zatim i jezivo ubistvo zaledio je Srbiju, region ali i Ameriku.

Ona je nestala u novogodišnjoj noći 1. januara 2023. u saveznoj državi Masačusets kada je trebalo da ode na bostonski aerodrom Logan i odatle otputuje u Vašington zbog posla. Njen nestanak prijavio je suprug Brajan Volš tri dana kasnije.

Ana i Brajan Volš Foto: Privatna Arhiva

Minut pre ponoći pozvala je mamu, a potom ponovila poziv sat i 48 minuta kasnije. Odgovora nije bilo, a njen život samo nekoliko sati kasnije surovo je oduzeo njen suprug Brajan.

Telo nesrećne Ane nikada nije pronađeno, a istražitelji su tvrdili da ga je Volš isekao i razbacao po okolnim kontejnerima.

Brajan Volš osuđen je na doživotnu robiju za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane Volš krajem decembra 2025. On se tereti da je nakon zločina raskomadao njeno telo i pokušao da prikrije tragove.

Emilija (27) svirepo pretučena i zadavljena u Sloveniji

Vesti o tragičnoj smrti Emilije M. (27) iz Srbije koja je živela u Sloveniji, tačnije Mariboru, potresla je našu zemlju 2023. godine. Nesrećnu ženu posle svađe ubio je mladić Lazar T. (20) s kojim je bila u emotivnoj vezi.

Emilija Foto: Facebook

On ju je na brutalan način prvo pretukao, a zatim i zadavio. Da slučaj bude još jeziviji pokazuje, policijski uviđaj, kojim je utvrđeno da je Lazar dva dana spavao pored njenog mrtvog tela, pre nego što je zločin otkriven.

Mariborska policija je po obavešetnju da se zločin dogodio, u stanu pronašla telo. Odmah je počela potraga za Lazarom, koji je u blizini stana pronađen i odmah uhapšen.

Žena (61) iz Srbije izbodena čak 35 puta nožem u Austriji

Još jedan stravičan zločin državljanke Srbije koji je potresao našu zemlju i region, dogodio se u Austriji.

Naime, u mestu Leoben-Donavic u avgustu 2025. Srpkinju (61) je čak 35 puta nožem izbo partner (64), koji je rođen u Crnoj Gori.

Kolege žrtve pozvale su policiju jer se nije pojavila na poslu. Smatrala se veoma pouzdanom, pa je neopravdano odsustvo bilo neuobičajeno za nju. Kada je policija došla na mesto zločina, u porodičnoj kući pronašli su znakove u ulaznom delu koji su ukazivali na nasilan čin.

Policajci su odmah ušli u zgradu i pronašli izbodeno telo žene u lokvi krvi, a lice joj je bilo skroz unakaženo.

Ubica je nakon jezivog ubistva, policiju krvav sačekao u dvorištu, dok je na ulazu stajao nož natopljen krvlju.

Osumnjičeni je odmah smešten u pritvor u Leobenu, a tužilaštvo je tada zatražilo određivanje pritvora.

Srpkinju (32) ubio partner u Švajcarskoj pred dvogodišnjim detom

Među jezivim slučajevima koji su zaprepastili javnost je i stravično ubistvo Srpkinje J.S. (32) koje se dogodilo 12. februara 2021. u Švajcarskoj. Naime, državljanka Srbije ubijena je u svom stanu u švajcarskom gradu Vintertur, a za smrt je osumnjičen njen partner.

Kako su tada prenosili švajcarski mediji, žena je pronađena u stanu sa prostrelnim ranama, a policija je odmah privela starijeg muškarca zbog sumnje da je počinio ovaj stravičan zločin.

U trenutku ubistva u stanu je navodno bilo i dvogodišnje dete. Policija je tada saopštila da je dete na sigurnom.